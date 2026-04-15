Sarà l’Istituto comprensivo statale “Spirito Santo” di Cosenza ad ospitare, venerdì 17 aprile, una nuova tappa del progetto di educazione ambientale inserito nella campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune e da Ecologia Oggi per indirizzare i giovanissimi e i cittadini a comportamenti più virtuosi nell’effettuare la raccolta differenziata.

L’iniziativa, in programma alle ore 10,30 nella sede dell’Istituto comprensivo “Spirito Santo” vedrà, come già accaduto a fine novembre dello scorso anno all’Istituto comprensivo “Fausto Gullo”, la partecipazione del Sindaco Franz Caruso. Con il primo cittadino prenderanno parte alla giornata di educazione ambientale anche il Dirigente scolastico dell’Istituto “Spirito Santo” Massimo Ciglio, Simona Paladino, prima collaboratrice del dirigente scolastico e l’Ing.Rocco Olivadese, direttore dell’esecuzione dell’appalto per Ecologia Oggi.

La giornata-evento di educazione ambientale con gli studenti sarà presentata da Cinzia Tassone e sarà aperta dalla proiezione del video, realizzato dal regista Robin Mercuri, che ha per protagonista l’attore Peppino Mazzotta, il celebre ispettore Fazio della serie tv “Il Commissario Montalbano”, testimonial d’eccezione dello spot della campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune e da Ecologia Oggi.

“Anche nell’Istituto “Spirito Santo” – ha detto il Sindaco Franz Caruso nell’annunciare la sua presenza – spiegheremo agli studenti l’obiettivo del nostro progetto di educazione ambientale che è quello di diffondere il più possibile, cominciando dai bambini e dai cittadini più giovani, l’importanza di una corretta raccolta differenziata, non solo come buona pratica ambientale, ma come gesto concreto di rispetto verso l’ambiente circostante e verso la nostra città che merita di essere tutelata e mantenuta pulita da tutti.

Ogni singolo gesto, anche il più piccolo contribuisce, infatti, al miglioramento della qualità della vita e a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, evidenziando il ruolo decisivo che ognuno può avere nel cambiamento in positivo delle abitudini quotidiane. Attraverso i messaggi veicolati dal nostro testimonial – ha aggiunto Franz Caruso - siamo entrati nelle case dei nostri concittadini per invitarli a tenere comportamenti rispettosi e a prendersi cura della città che appartiene a tutti noi. Il nostro obiettivo è, dunque, quello di alzare l'asticella culturale nel nostro territorio. Tenere la città pulita e rispettare le regole della civile convivenza è, appunto, un fatto culturale”.

Nel corso della giornata di venerdì 17 aprile faranno la loro comparsa nella scuola del centro storico anche le due mascotte Buddy e Gemma, scelte per il progetto di educazione ambientale destinato alle scuole e che saranno protagoniste di un cartone animato che sarà proiettato sempre durante l’incontro all’Istituto “Spirito Santo”. L’iniziativa di venerdì è promossa in collaborazione con ALT (Associazione Lotta Tumori).