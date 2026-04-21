Un nuovo insediamento commerciale prende forma nell’area di Sant'Antonio dell'Orto, destinato a cambiare il volto di una delle aree periferiche della città di Cosenza. Sorgerà di fianco al Planetario “Giovan Battista Amico”. La giunta comunale di Cosenza ha infatti approvato una delibera che sarà ora sottoposta al vaglio del Consiglio comunale per la realizzazione di un edificio commerciale riconducibile al marchio Conad. A porre le basi negli anni e nei mesi scorsi fu l'ex assessore all'Urbanistica Pina Incarnato che intavolò la discussione con il gruppo Rizzo al punto da portare già in riunione di maggioranza l'argomento. Una volta venuta meno la sua presenza in giunta, l'incartamento è passato nelle mani dei dirigenti che l'hanno consegnato alla squadra di governo di Franz Caruso.

Sant'Antonio dell'Orto, il nuovo progetto Conad

Il progetto, presentato dalla società Pontenuovo S.r.l., si inserisce nell’ambito del Piano particolareggiato della zona e rispetta i parametri urbanistici previsti. In particolare, la volumetria complessiva dell’intervento è pari a 22.058,73 metri cubi, dunque ben al di sotto del limite massimo consentito di 32.000 metri cubi. Un dato che evidenzia come l’iniziativa sia stata calibrata dai proponenti per rientrare nei margini stabiliti dalle norme tecniche, evitando sovraccarichi urbanistici.

Ma l’aspetto più rilevante dell’operazione non è soltanto la realizzazione della struttura commerciale, quanto piuttosto il pacchetto di opere pubbliche collegate a spese del proponente. Il progetto prevede infatti una serie di interventi destinati a migliorare sensibilmente la viabilità della zona, da tempo considerata uno dei punti critici del traffico cittadino. Nella fattispecie, sorgeranno, tra le altre cose, una parafarmacia e dei servizi di ristorazione.

Tra le opere previste figurano anche la realizzazione di nuovi marciapiedi e di una pista ciclabile, oltre alla creazione di due isole spartitraffico: una in uscita dal Ponte San Francesco e un’altra nello slargo di via Sant’Antonio dell’Orto. Interventi pensati per regolare i flussi di traffico e aumentare i livelli di sicurezza stradale, soprattutto in un’area destinata a registrare un incremento significativo di presenze. A completare il quadro, la realizzazione di circa 70 parcheggi pubblici, che rappresentano un elemento chiave per sostenere la futura attività commerciale e, allo stesso tempo, offrire un servizio aggiuntivo alla cittadinanza.

Non meno importante è l’aspetto procedurale: in caso di approvazione definitiva da parte del Consiglio comunale, sarà necessaria la stipula di una convenzione tra l’Amministrazione e la società proponente. Questo accordo disciplinerà nel dettaglio gli impegni reciproci, con particolare riferimento alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, che saranno interamente a carico del privato. L’intervento, dunque, si presenta come un’operazione mista: da un lato lo sviluppo commerciale, dall’altro un insieme di opere pubbliche che potrebbero contribuire a migliorare la qualità urbana dell’area.