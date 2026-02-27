Profondo cordoglio è stato espresso dal sindaco Franz Caruso per la scomparsa del Prof. Giacinto Pisani, storico direttore della Biblioteca civica di Cosenza dal 1959 al 2007. «Quando scompare una figura come quella di Giacinto Pisani, storico ed apprezzato direttore della Biblioteca civica di Cosenza, che ha saputo coniugare come pochi la competenza e la professionalità con il rigore morale e una dimensione umana che ne hanno sempre fatto un vero signore d’altri tempi, è come se tutta la città – ha sottolineato il Sindaco Franz Caruso – avesse perso un punto di riferimento certo ed un vero pilastro delle sue fondamenta culturali. Pisani – ha aggiunto Franz Caruso – fu per lunghissimi anni la guida illuminata della nostra Biblioteca e quando andò in pensione, nel 2007, gli furono tributati i giusti onori sia dalla Deputazione di storia patria per la Calabria, sia dal Distretto bibliotecario cosentino.

Tra i bibliotecari più illustri – ha ricordato ancora il sindaco Franz Caruso – Giacinto Pisani formò diversi altri bibliotecari che rappresentarono per anni l’ossatura della nostra istituzione culturale. Di lui si ricorda anche il periodo di docente a contratto all’Università della Calabria dove insegnò biblioteconomia. Notevole il suo contributo alla crescita della Biblioteca e di chi ha concorso a formare. Il suo modus operandi, non disgiunto dalla passione per il patrimonio librario e dal suo garbo innato, saranno a lungo ricordati da tutti i cosentini e torneranno alla memoria di tutti coloro che lo hanno apprezzato anche nei diversi ambiti culturali e della vita cittadina con i quali è entrato in contatto».

Il sindaco Franz Caruso ha poi indirizzato un messaggio alla famiglia di Giacinto Pisani e, in particolare, ai figli Antonio e Mariangela, esprimendo i sentimenti della sua più affettuosa vicinanza e quelli dell’intera giunta di Palazzo dei Bruzi.