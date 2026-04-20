Prende il via “Attraversare il buio”, una rassegna di appuntamenti dedicata alla presentazione di libri che affrontano il disagio psicologico e le fragilità contemporanee. Il progetto nasce dalla collaborazione tra la casa editrice Galileo Editore e la Fondazione “Le Idee di Chicco”, con l’obiettivo di creare uno spazio di ascolto, comprensione e condivisione attraverso la lettura e l’incontro con autori “Attraversare il buio” è un progetto culturale e di prossimità rivolto a giovani e adulti che attraversano momenti di difficoltà esistenziale e sofferenza psicologica, ma anche a chi desidera comprendere più a fondo queste esperienze; a tutti coloro che hanno una persona cara che ha vissuto in prima persona la depressione e l’isolamento, le difficoltà dell’apprendimento, la violenza e il trauma, la paura e la perdita di fiducia nella vita: la rassegna non propone soluzioni, ma strumenti culturali per riconoscere, attraversare e dare un nome al disagio che si vive, offrendo uno spazio dove essere ascoltati, orientati e accompagnati.

La salute mentale rappresenta la sfida più urgente e complessa della nostra società. Il progetto si inserisce nel solco del lavoro della Fondazione “Le Idee di Chicco”, punto di riferimento per un approccio che unisce ricerca, supporto immediato e trasformazione culturale. A questo percorso si affianca la forza della narrazione: leggere significa riconoscersi, dare forma alle emozioni, sentirsi meno soli e inseriti in uno spazio di dialogo che trascende ogni distanza. Il primo appuntamento è in programma per giovedì 23 aprile 2026 alle ore 18:30, presso la sede della Fondazione “Le Idee di Chicco” (Via Don Gaetano Mauro, 1 – Cosenza), e sarà dedicato alla presentazione del progetto e del primo titolo della rassegna: “Peripezia” Albo illustrato di Maria Soria, edito da Galileo Editore, che affronta il tema dell’esclusione sociale, raccontando – con immagini bellissime – il vissuto di chi si trova a crescere in un contesto percepito come estraneo. Nell’apparente staticità della protagonista emergono dinamiche profonde di ribellione e evoluzione interiore che trasformano il tunnel della vita in un sentiero verso la maturità.

Gli appuntamenti successivi vedranno la partecipazione di autori e autrici che hanno dedicato le loro opere a tematiche quali la depressione, la dislessia, i rapporti familiari segnati da violenze domestiche, la crisi di identità, il senso di appartenenza e la precarietà contemporanea: esperienze che viviamo e conosciamo in tanti, in gradi e forme distinte. “Attraversare il buio” si propone come un percorso culturale aperto, inclusivo e necessario: uno spazio in cui le storie diventano strumenti per comprendere, attraversare e trasformare il disagio in un’occasione per incontrare altri e diventare comunità che non giudica, non si spaventa, e in cui nessuno debba sentirsi solo, con la sua ombra.