Il sindaco Franz Caruso: «Si tratta di un intervento necessario che rientra in una più ampia strategia di cura del verde urbano»
Il Comune di Cosenza informa che sono iniziati gli interventi di potatura degli alberi lungo Via Panebianco, nel tratto compreso dalla sopraelevata di via Padre Giglio e fino al distributore di benzina Q8. Le operazioni avranno una durata stimata di almeno 10 giorni. Durante lo svolgimento dei lavori potranno verificarsi temporanee limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale, nonché rallentamenti del traffico.
Si invita pertanto la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica presente e, ove possibile, a utilizzare percorsi alternativi. Gli interventi programmati si rendono necessari per tutelare la salute degli alberi, garantire il decoro urbano e assicurare adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e pedonale. La potatura, eseguita secondo criteri tecnici e nel rispetto delle normative vigenti, rappresenta un’azione fondamentale per favorire il corretto sviluppo delle piante e preservarne il valore ambientale e paesaggistico.
«Si tratta di un intervento programmato e necessario – dichiara il Sindaco Franz Caruso – che rientra in una più ampia strategia di cura del verde urbano. Comprendiamo i possibili disagi per cittadini e commercianti, ma queste operazioni sono indispensabili per garantire sicurezza, decoro e la corretta gestione del nostro patrimonio arboreo. Chiediamo collaborazione e pazienza ai nostri concittadini e, soprattutto, ai residenti della zona, certi che i benefici saranno duraturi per tutta la comunità».