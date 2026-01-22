Il Comune di Cosenza informa che sono iniziati gli interventi di potatura degli alberi lungo Via Panebianco, nel tratto compreso dalla sopraelevata di via Padre Giglio e fino al distributore di benzina Q8. Le operazioni avranno una durata stimata di almeno 10 giorni. Durante lo svolgimento dei lavori potranno verificarsi temporanee limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale, nonché rallentamenti del traffico.

Si invita pertanto la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica presente e, ove possibile, a utilizzare percorsi alternativi. Gli interventi programmati si rendono necessari per tutelare la salute degli alberi, garantire il decoro urbano e assicurare adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e pedonale. La potatura, eseguita secondo criteri tecnici e nel rispetto delle normative vigenti, rappresenta un’azione fondamentale per favorire il corretto sviluppo delle piante e preservarne il valore ambientale e paesaggistico.

«Si tratta di un intervento programmato e necessario – dichiara il Sindaco Franz Caruso – che rientra in una più ampia strategia di cura del verde urbano. Comprendiamo i possibili disagi per cittadini e commercianti, ma queste operazioni sono indispensabili per garantire sicurezza, decoro e la corretta gestione del nostro patrimonio arboreo. Chiediamo collaborazione e pazienza ai nostri concittadini e, soprattutto, ai residenti della zona, certi che i benefici saranno duraturi per tutta la comunità».