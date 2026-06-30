Ha funzionato. E alla grande. La prima edizione di Cosenza Vive – Notte Bianca ha trasformato l'isola pedonale di Corso Mazzini in un palcoscenico a cielo aperto, con migliaia di persone in strada fino a tarda notte. Da piazza dei Bruzi fino piazza Bilotti un flusso continuo di cittadini, famiglie, giovani e turisti tra musica live, street food, negozi aperti e spettacoli. Soddisfazione da parte dell’Amministrazione comunale, che ha puntato sull’evento come evento apripista dell’estate cittadina.

Rosario Branda, assessore alle Attività Produttive è visibilmente soddisfatto. «Si tratta del primo degli appuntamenti che abbiamo immaginato col sindaco presentando il progetto. Come spiegato è un progetto per il commercio. L’obiettivo - ha spiegato - è portare più gente in città, far vivere meglio Cosenza. Le persone che si fermano maggiormente e che si godono la città sono anche quelle che poi acquistano di più. Ecco spiegata la ragione per la quale in questa maniera si dovrebbe incrementare il commercio».

«Questa serata – spiega ancora Branda - fa parte del masterplan integrato “Commercio, turismo e artigianato” e “Cosenza vive” è l'operativo del commercio. Siamo partiti dando il benvenuto all'estate, ad una notte d'estate, ad una notte bianca che abbiamo organizzato insieme ai commercianti. Mi riferisco in particolare modo alla Consulta per il commercio e al Comitato spontaneo degli operatori economici di Cosenza, ma anche ad altri commercianti che ci hanno dato una mano. I protagonisti di questa serata sono loro, era quello che volevamo ed è quello che è successo».

«Tra di loro c’è stata una catena di solidarietà, un ideale collegamento da Piazza Bilotti fino a Piazza dei Bruzi: il fatto di avere creato due poli serviva proprio per incentivare le persone a passeggiare, a riscoprire il corso e ad avere la possibilità di avere vetrine libere. Da ciò che ho ascoltato dai commercianti è andato tutto bene ed è stata una serata perfetta». Insomma, il bilancio è chiaro: la prima Cosenza Vive – Notte Bianca va in archivio come un successo di pubblico e già si parla della prossima edizione. Di seguito qualche scatto.