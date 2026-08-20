Fuori programma nel cuore della Sila per Lorenzo Cherubini, arrivato insieme a un gruppo di ciclisti. In una località affollata di turisti la sua presenza non è passata inosservata: foto, sorrisi e telefoni immediatamente in mano

Prima Acri, poi una pedalata nel cuore della Sila e infine una sosta a Camigliatello che, nel giro di pochi minuti, si è trasformata in un piccolo evento. Jovanotti continua ad attraversare la Calabria in bicicletta e questa volta a intercettarlo sono stati turisti e residenti della località silana.

Lorenzo Cherubini è arrivato a Camigliatello insieme a un gruppo di ciclisti, casco in testa e l'inconfondibile tenuta coloratissima del suo viaggio su due ruote. Una presenza difficile da non notare in questi giorni di agosto, con il centro della località montana particolarmente affollato.

Jovanotti si è fermato ed è entrato in una bottega del centro per una pausa. Tanto è bastato perché la voce cominciasse a circolare. Qualcuno lo ha riconosciuto, sono comparsi immediatamente i telefoni e la sosta è diventata occasione per fotografie e selfie con le persone presenti.

Le immagini raccontano il resto: Jovanotti ancora in abbigliamento da ciclista, la bicicletta davanti al locale, sorrisi e chiacchiere con chi ha avuto la fortuna di trovarsi lì in quel momento.

La sortita silana non è però casuale. Fa parte del JovaGiro, il lungo viaggio in bicicletta con il quale il cantante sta attraversando l'Italia collegando idealmente le diverse tappe del suo Jova Summer Party. Partito il 9 agosto dal Circo Massimo di Roma, il percorso è di circa duemila chilometri e attraversa il Centro e il Sud Italia prima del ritorno nella Capitale.

E proprio Acri era stata indicata come una delle tappe del suo ingresso in Calabria, lungo la strada che conduce Jovanotti verso Catanzaro. Il cantante aveva raccontato sui social il viaggio attraverso il Sud, dopo aver percorso nella tappa precedente circa 160 chilometri e 1.600 metri di dislivello tra Matera, Pomarico, Pisticci e Tursi, descrivendo i paesaggi attraversati come capaci di regalare «continui wow».

Il viaggio non è soltanto il trasferimento da un concerto all'altro. È la filosofia stessa del JovaGiro: strade secondarie, borghi, incontri e soste improvvisate, con la bicicletta utilizzata per attraversare lentamente i territori. Un'impostazione che nelle ultime settimane ha già prodotto incontri inattesi in diverse località italiane, da Villa Adriana a Matera.

Ora è toccato alla Sila. E in una Camigliatello già piena di visitatori per il periodo di maggiore affluenza turistica, vedere arrivare Jovanotti semplicemente in sella alla sua bici ha inevitabilmente acceso la curiosità.

Il viaggio calabrese proseguirà verso Catanzaro, dove sabato 22 agosto è in programma il Jova Summer Party. Nel frattempo, però, il tour parallelo sulle due ruote sta lasciando dietro di sé una sequenza di incontri molto meno programmati. A Camigliatello ne resta uno: una bici davanti a una bottega, qualche minuto di sosta e Jovanotti che si ritrova improvvisamente circondato da una piccola folla nel cuore della Sila.