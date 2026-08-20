Grande partecipazione di pubblico per una delle serate di punta della stagione 2026. L’artista ha ripercorso i brani che hanno accompagnato generazioni di fan. Gli organizzatori Ambrogio e Fabiano: «Una serata straordinaria»

Teatro dei Ruderi gremito per Nino D’Angelo, protagonista di una delle serate di maggiore richiamo della stagione 2026 a Cirella. Tantissime le persone arrivate per assistere al concerto e ripercorrere insieme all’artista alcuni dei brani più conosciuti della sua lunga carriera.

Un pubblico trasversale per età ha accompagnato D’Angelo durante lo spettacolo, cantando le canzoni entrate nel repertorio popolare italiano e trasformando il concerto in un lungo dialogo tra il palco e la platea.

Un risultato che gli organizzatori leggono anche come conferma della capacità del Teatro dei Ruderi di Cirella di attrarre spettatori da diverse aree della Calabria e di consolidare il proprio ruolo nel circuito regionale degli spettacoli dal vivo.

«Siamo estremamente soddisfatti di questa serata. Vedere il Teatro dei Ruderi pieno e il pubblico così coinvolto è la conferma che la strada intrapresa è quella giusta – commentano gli organizzatori –. Nino D’Angelo ha regalato una serata straordinaria e siamo orgogliosi di averlo ospitato».

A tracciare il bilancio sono Carmelo Ambrogio e Gianluigi Fabiano, organizzatori e direttori artistici della stagione 2026 insieme a Carli Fashion Agency e GF Entertainment.

«Il nostro grazie va innanzitutto al pubblico, che ancora una volta ha scelto il Teatro dei Ruderi e ha dimostrato un entusiasmo straordinario. Grazie agli artisti, ai tecnici, alle maestranze e a tutto lo staff che, con professionalità e passione, hanno reso possibile questa serata».

Il concerto di Nino D’Angelo entra così tra gli appuntamenti più partecipati della programmazione estiva 2026 del Teatro dei Ruderi, premiando il lavoro organizzativo portato avanti durante la stagione e la scelta di costruire un cartellone capace di intercettare pubblici differenti.

Per Cirella, una notte scandita soprattutto dalle canzoni che hanno attraversato decenni della musica di Nino D’Angelo e che, davanti a un teatro pieno, sono tornate a essere cantate da migliaia di voci.