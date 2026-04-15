Sul caso Cosenza Calcio interviene anche il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Giorno, che esprime apprezzamento per la posizione assunta dal sindaco Franz Caruso e dal Consiglio comunale.

«Accolgo favorevolmente l’impegno a non rinnovare il nulla osta alla società qualora il presidente dovesse rimanere Guarascio», afferma Giorno, sottolineando come la decisione rappresenti «un segnale importante» per il futuro del club e per l’intero territorio.

Il riferimento è alla centralità del Cosenza Calcio come patrimonio sportivo e sociale. «È necessario restituire credibilità e prospettiva a una realtà che appartiene alla comunità», aggiunge, richiamando il ruolo dello stadio come luogo di aggregazione e identità collettiva.

Nel passaggio più politico, Giorno invita a non legittimare l’attuale gestione: «La passione non si compra con un biglietto. Va rispedito al mittente ogni tentativo di normalizzazione di una situazione che sta mortificando i tifosi».

Un richiamo diretto anche al rapporto tra squadra e tifoseria: «Chi segue questi colori lo fa per amore, non per convenienza». Da qui la richiesta di un percorso «chiaro e trasparente», in grado di rispondere alle aspettative della città e della provincia.

Infine, il coordinatore del M5S esprime un riconoscimento alla tifoseria organizzata: «Gli ultras rossoblù hanno dimostrato maturità e senso di responsabilità, portando avanti una battaglia in modo civile e democratico», sottolineando come il sostegno alla squadra continui anche in trasferta, «con dignità e sacrificio».