La città di Cosenza entra ufficialmente nella campagna nazionale della Rai per il 76° Festival di Sanremo, diventando location del secondo promo dedicato allo slogan di quest’anno: “Tutti cantano Sanremo!” Una scelta che valorizza il territorio e lo trasforma in protagonista dello storytelling che accompagna la manifestazione musicale più seguita del Paese.

Nel nuovo spot, firmato dalla Direzione Comunicazione della Rai, Cosenza interpreta una delle canzoni simbolo della storia recente del Festival: La Solitudine di Laura Pausini, brano con cui l’artista vinse le Nuove Proposte nel 1993 e che da allora è diventato un classico della musica italiana.

La performance è affidata all’Orchestra del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio”, diretta dal Maestro Francesco Perri, che ne ha curato esecuzione e arrangiamento in un dialogo tra tradizione e contemporaneità. Il promo mette così al centro non solo le immagini della città, ma anche la sua comunità culturale e musicale, trasformando Cosenza in una sorta di “voce collettiva”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di avvicinamento al Festival, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026, con una campagna che attraversa luoghi simbolo d’Italia dando forma a un mosaico di città che “cantano” la storia del Sanremo popolare.