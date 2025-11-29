Una vera e propria standing ovation ha accolto il Sindaco della città, Franz Caruso, e l'attore cosentino Peppino Mazzotta al loro arrivo nell'auditorium dell'Istituto comprensivo “Fausto Gullo” di Cosenza per la giornata di apertura, nelle scuole, del progetto di educazione ambientale che fa parte della campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune e da Ecologia Oggi per educare i giovanissimi e i cittadini a comportamenti più virtuosi nell'effettuare la raccolta differenziata.

Testimonial d’eccezione della campagna, presentata ufficialmente a Palazzo dei Bruzi a fine febbraio di quest'anno, è proprio l'attore, noto ai più per essere l'interprete dell'ispettore Fazio della fortunata serie televisiva “Il commissario Montalbano”, con Luca Zingaretti, tratta dai racconti di Andrea Camilleri, ma che è anche un eccellente attore di teatro dove ha riscosso, recentemente, particolare apprezzamento per lo spettacolo che sta portando in tournée in tutta Italia, “Enigma”, dalla commedia, scritta nel 1986, da Hugh Whitemore, ed in cui Mazzotta interpreta lo scienziato britannico Alan Turing.

La manifestazione dell'Istituto Gullo – altre ne seguiranno nelle altre scuole cittadine – è stata presentata dalla brava Cinzia Tassone che, dopo la proiezione del video realizzato dal regista Robin Mercuri e che ha per protagonista Peppino Mazzotta con i suoi messaggi indirizzati a mantenere la città pulita, ha chiamato sul palco sia l'attore che il Sindaco Franz Caruso, felice per l'accoglienza ricevuta dai bambini delle quarte e quinte classi del comprensivo “Gullo”.

“Sono stato accolto – ha detto il primo cittadino - con uno degli abbracci più affettuosi e calorosi che potessi ricevere dalla mia città. E' bello sentire il calore dei bambini per chi rappresenta un'istituzione che poi è la prima del nostro territorio. I sentimenti dei bambini, infatti – ha ribadito Franz Caruso - sono quelli più spontanei ed autentici, perché non sono mediati da nessun interesse”.

Poi il Sindaco ha ringraziato Peppino Mazzotta “che – ha detto – è un cosentino illustre, famoso non solo per il personaggio dell'ispettore Fazio nella serie del Commissario Montalbano, e lo ringrazio perché si è reso disponibile a mettersi in gioco per questa campagna di sensibilizzazione che abbiamo concepito insieme con cuore e passione, perché Cosenza è la nostra città. E noi vogliamo che sia più bella e più pulita, perché purtroppo gli adulti spesso non la curano e non rispettano il corretto svolgimento della raccolta differenziata. L'unico modo per correggere i nostri comportamenti – ha rimarcato Franz Caruso - è partire da voi bambini. Abbiamo pensato che vedendo queste immagini ognuno di voi- ha aggiunto il Sindaco rivolgendosi direttamente alla platea dei numerosi bambini presenti - andando a casa dirà ai genitori cosa ha visto oggi. Dobbiamo far sì che l'ambiente sia molto più pulito. Come si è visto dal video proiettato – ha detto ancora Franz Caruso - gli operatori ecologici lavorano per noi di notte, per far sì che quando ci svegliamo, per andare a scuola o al lavoro, la città sia pulita e più ordinata. E' questo il messaggio che dobbiamo trasmettere ai più grandi, per far capire che gli spazi comuni, i marciapiedi, le strade, le piazze, sono di tutti. Sono convinto che voi sarete i messaggeri di questo invito agli adulti affinché si consideri la cosa comune veramente come cosa di ognuno di noi”.

Entusiasta dell'apporto offerto alla campagna di sensibilizzazione, Peppino Mazzotta si è detto fiero di dare un contributo alla terra dove è nato e dove, pur vivendo ormai fuori per motivi di lavoro, è presente in tante iniziative. “Questa – ha precisato -mi è sembrata un'occasione molto ghiotta, perché significa fare qualcosa di molto utile per la mia città. Mi sembra un'iniziativa molto saggia per il momento storico che stiamo vivendo perché vi stiamo consegnando – ha detto rivolgendosi direttamente ai giovanissimi allievi delle quarte e quinte classi dell'istituto comprensivo “Fausto Gullo” - un mondo un po' più inquinato e allora è bene cercare di correre ai ripari in tutti i modi.

I ragazzi di oggi sono un po' più fortunati – ha aggiunto Mazzotta - perché noi siamo cresciuti - e i nostri genitori ancora di più - in un'epoca in cui non c'era molta attenzione. Si consumava tanto e di conseguenza si producevano molti rifiuti. Poi ad un certo punto ci siamo accorti che così non poteva funzionare. Però ai miei tempi iniziative del genere, quando avevo la vostra età, erano impensabili perché non si credeva ci fosse un pericolo così importante alle porte. Ho molta fiducia nel fatto che voi – generazione molto successiva alla mia – abbiate una sensibilità che noi alla vostra età non avevamo per tante ragioni. Oggi il problema – ha spiegato ancora Mazzotta ai ragazzi - è diventato impellente ed è giusto che si affronti in maniera decisa qualcosa che 30 anni fa non esisteva proprio come approccio, per cui sono molto fiducioso nel fatto che voi già sapete più di quanto sapevamo noi. E' difficile dare delle indicazioni per il futuro perché il futuro è qualcosa di molto incerto perché siamo alle soglie di una nuova era, con l'intelligenza artificiale, l'arrivo dei robot che sono autosufficienti e possono fare anche le pulizie in casa. Quando voi sarete adulti non so come sarà questo mondo. Voglio sperare che sia un mondo meno tossico dal punto di vista dell'ambiente”.

La manifestazione ha visto anche un momento di sana competizione tra gli allievi delle quarte e quinte classi del comprensivo “Gullo”, premiate con una coppa consegnata dal Sindaco Franz Caruso. Nel corso della gara si è registrata la festosa “irruzione” nell'auditorium, di “Buddy e Gemma”, le due mascotte scelte per promuovere il progetto di educazione ambientale e che hanno distribuito in platea cioccolatini e gadget. L'iniziativa, promossa in collaborazione con ALT (Associazione Lotta Tumori) ha fatto, inoltre, registrare gli interventi della Dirigente scolastica, Rosa Maria Paola Ferraro, della Vice Preside Roberta Coscarella e della Presidente di “Ecologia Oggi”, Rita Rachele Scalise.