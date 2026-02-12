Il consigliere comunale di minoranza parla di «una situazione facilmente prevedibile» e chiede interventi rapidi: «Bisogna garantire la sicurezza dei cittadini e i collegamenti»

La strada che collega Donnici a Sant’Ippolito è stata chiusa nelle scorse ore al traffico in seguito al cedimento di una nuova porzione del ponte, aggravato ulteriormente dalle intense piogge che stanno interessando il territorio.

Una situazione che, secondo il consigliere comunale di minoranza Alfredo Dodaro, era ampiamente prevedibile e avrebbe dovuto essere affrontata con maggiore tempestività. «La situazione del ponte era nota da mesi al Settore Manutenzione del Comune di Cosenza, con segnali di cedimento già evidenti, ma nessun intervento è stato programmato.

Oggi ci troviamo di fronte a un ulteriore aggravamento che ha reso necessaria la chiusura totale della strada. Una condizione che si sarebbe potuta evitare», dichiara Dodaro. L’allarme, tuttavia, non riguarda soltanto il collegamento verso Sant’Ippolito. Il consigliere segnala criticità anche per il ponte che collega Donnici a Bivio Donnici: «Quel ponte presenta già segni di instabilità e un evidente abbassamento del piano stradale. Se non si interviene immediatamente, il rischio concreto è l’isolamento totale dei paesi a sud della città», sottolinea.

Per questi motivi, Dodaro chiede al sindaco della città di Cosenza interventi urgenti e risolutivi: «È necessario agire subito. Il ponte già chiuso va ripristinato nel più breve tempo possibile e l’altro va messo in sicurezza senza ulteriori ritardi. Non possiamo permettere che la situazione peggiori ancora». Per il consigliere, la vicenda rappresenta l’ennesimo segnale di una gestione carente della manutenzione: «La prevenzione non può essere un optional. Servono risposte rapide, trasparenti e soprattutto efficaci per garantire la sicurezza dei cittadini e la continuità dei collegamenti».