Alza bandiera alla presenza delle autorità, messaggio del Ministro e omaggio ai Caduti per l’anniversario della Liberazione

Il 25 aprile torna a segnare una delle date fondative della Repubblica, simbolo della fine dell’occupazione nazifascista e della riconquista della libertà nel 1945. Anche Cosenza si prepara a celebrare la Festa della Liberazione con una cerimonia istituzionale che richiama il valore della memoria e dell’unità nazionale.

L’appuntamento è fissato per le 10.30 in Piazza Vittoria, dove si terrà la tradizionale alza bandiera alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. A presiedere la commemorazione sarà il prefetto Rosa Maria Padovano.

La cerimonia vedrà lo schieramento interforze con rappresentanze dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, oltre ai corpi di polizia locale e ai Vigili del Fuoco. Presenti anche il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, le Infermiere volontarie e le associazioni combattentistiche e d’arma.

Il programma prevede, oltre all’alzabandiera, la lettura del messaggio del Ministro della Difesa, una preghiera in ricordo dei Caduti di tutte le guerre e la deposizione di una corona al monumento commemorativo.

Un momento solenne che, al di là del rito, rinnova il legame tra istituzioni e comunità, riaffermando il significato storico e civile della Liberazione come fondamento della democrazia italiana.