Anche a Cosenza, per la prima volta nella storia, si è svolta la Cerimonia nazionale dedicata alla ricorrenza dell’Istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Un evento che ha segnato l’87° anniversario della nascita del Corpo, istituito nel 1939 come organizzazione unificata su scala nazionale, in sostituzione delle precedenti strutture civiche comunali.

Un momento carico di emozione e orgoglio, che ha coinvolto anche i Vigili del fuoco di Cosenza, protagonisti di una giornata che ha ribadito il profondo legame tra il Corpo e la collettività italiana, che da sempre li riconosce come simbolo di coraggio, solidarietà e dedizione al servizio pubblico. L’appuntamento si è svolto nel piazzale della caserma di Viale della Repubblica, 56, attuale sede provinciale del Comando, alla presenza delle Autorità Civili, Militari e Religiose, a partire dal Prefetto di Cosenza.

Dopo l’alzabandiera e la deposizione della corona ai caduti, sono stati letti i saluti istituzionali, seguiti dal discorso del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, Roberto Fasano, che ha tracciato un bilancio dell’attività svolta nell’ultimo anno. La cerimonia si è conclusa con la consegna delle benemerenze al personale distintosi per merito. L’istituzione della ricorrenza, voluta dal Ministro Matteo Piantedosi, rappresenta un passo importante: una giornata speciale dedicata alle donne e agli uomini del Corpo più amato dagli italiani.

I numeri dei Vigili del fuoco di Cosenza

Nel corso dell’ultimo anno, l’attività di soccorso tecnico urgente dei Vigili del fuoco di Cosenza ha fatto registrare poco meno di 11mila interventi, pari a oltre un quarto di quelli effettuati in tutta la Calabria. La maggior parte delle operazioni ha riguardato incendi ed esplosioni. A seguire, per numero di interventi: soccorso a persona, crolli e verifiche statiche, incidenti stradali e danni causati dall’acqua. Numeri che confermano il ruolo centrale del Corpo nel sistema di sicurezza del Paese. Attualmente il Comando provinciale può contare su 11 funzionari tecnici operativi, poco meno di 330 tra graduati e vigili operativi impegnati nel soccorso tecnico urgente sul territorio e 20 unità amministrative di supporto.

A Cosenza, la sede di Viale della Repubblica sarà sostituita dalla nuova struttura in Viale Magna Grecia, attualmente in fase di realizzazione. Parallelamente, sono in corso miglioramenti logistici ed espansioni per i distaccamenti operativi di Corigliano-Rossano, Castrovillari, Scalea, Paola, Rende, San Giovanni in Fiore, oltre ai presidi stagionali di Acri e Mormanno e alla sede di Trebisacce, in fase di riapertura.

La cerimonia si affianca alla tradizionale celebrazione di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, che ricorre ogni 4 dicembre. Un doppio appuntamento che rafforza identità, memoria e senso di appartenenza di un Corpo che continua a rappresentare una colonna portante del soccorso pubblico in Italia.