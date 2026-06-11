La nuova funzione di Google consente agli utenti di selezionare le proprie testate preferite su Google News e Discover.

I lettori possono ora aggiungere Cosenza Channel tra le fonti da seguire per ricevere con maggiore continuità aggiornamenti sulla città di Telesio e Campanella e sulla provincia Brutia.

Cosenza Channel entra tra le testate che possono essere aggiunte alle Fonti preferite di Google, la nuova funzione che permette agli utenti di scegliere direttamente le proprie fonti informative di riferimento.

Per tutti i lettori della provincia di Cosenza si tratta di una novità importante. Attraverso Google News e Discover sarà possibile ricevere con maggiore continuità notizie, approfondimenti, , cronache, interviste e contenuti pubblicati da Cosenza Channel.

Da anni la testata segue quotidianamente la città di Cosenza, ma anche tutto ciò che ruota attorno al territorio, dal calcio alla politica, dall’economia alla cronaca ed all’attualità. Un lavoro costante che ha creato una community forte e riconoscibile, capace di trasformare Cosenza Channel in un punto di riferimento per l’informazione sportiva di Cosenza e provincia.

La funzione Fonti preferite valorizza proprio questo legame diretto tra una testata e i suoi lettori. Non si tratta soltanto di leggere una notizia, ma di scegliere consapevolmente da chi farsi accompagnare ogni giorno nel racconto della propria squadra e della propria città.

Per aggiungere CosenzaChannel alle Fonti preferite di Google è possibile cliccare su questo link:

https://www.google.com/preferences/source?q=cosenzachannel.it