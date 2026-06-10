Installati questa mattina in Piazza Caduti di Nassiriya i giganteschi esemplari preistorici che stanno già attirando curiosi e famiglie.

Sono comparsi quasi all’improvviso, come neve al sole. Nelle prime ore della mattina, tra lo stupore dei residenti e dei passanti, alcuni enormi dinosauri hanno fatto la loro apparizione in Piazza Caduti di Nassiriya, al Lido Sant’Angelo di Corigliano-Rossano.

A posizionarli è stato il personale addetto all’allestimento che, nel giro di poche ore, ha trasformato uno degli angoli più frequentati del lungomare in una suggestiva scenografia dedicata alla preistoria. Le gigantesche riproduzioni, a grandezza naturale, non sono passate inosservate e hanno immediatamente catturato l’attenzione di chi si trovava in zona.

Tra gli esemplari già installati spicca un imponente Tyrannosaurus Rex, con la bocca spalancata e un aspetto particolarmente realistico. Accanto a lui trovano posto altre specie preistoriche, alcune caratterizzate da corna e placche ossee, altre da lunghe code e dettagli curati che richiamano fedelmente l’immaginario dei grandi rettili che dominarono la Terra milioni di anni fa.

Le fotografie scattate questa mattina mostrano i dinosauri inseriti nel contesto urbano del lungomare, tra aree verdi, panchine e la vista del mare sullo sfondo. Un contrasto che rende ancora più sorprendente l’effetto visivo e che sta spingendo molti cittadini a fermarsi per osservare da vicino le installazioni e immortalare il momento con smartphone e macchine fotografiche.

L’iniziativa punta a diventare una nuova attrazione per il territorio, capace di coinvolgere soprattutto famiglie e bambini. Nonostante l’allestimento non sia ancora completato, l’interesse attorno al progetto è già evidente. Nel corso della giornata numerosi curiosi hanno raggiunto la piazza per vedere da vicino i giganti della preistoria e scoprire quali altri esemplari saranno collocati nelle prossime ore.

Piazza Caduti di Nassiriya si prepara così a vivere una trasformazione insolita e scenografica. I dinosauri, arrivati quasi senza preavviso, sono già diventati protagonisti del lungomare di Sant’Angelo, regalando un colpo d’occhio capace di sorprendere residenti, turisti e visitatori.