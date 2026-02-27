Dal 15 al 17 maggio a Rende la XII edizione del festival: tra super ospiti, Premio Enotrio e gran finale con Giorgio Vanni

La primavera in provincia di Cosenza ha un nome preciso: Cosenza Comics and Games. Dal 15 al 17 maggio 2026 il festival tornerà a Rende con la XII edizione, presentata ufficialmente con il concept “Mission: Multiverse”, un invito esplicito a varcare i confini dell’immaginazione e attraversare mondi narrativi che si contaminano tra loro.

Gli organizzatori spiegano che il multiverso diventa «la metafora perfetta della creatività contemporanea», un flusso in cui fumetti, animazione, musica, giochi e performance convivono, mescolando generazioni e linguaggi.

Il manifesto d’autore

A interpretare visivamente il tema è l’illustratore calabrese Federico Pugliese, autore del poster ufficiale. La sua immagine, dominata dalle storiche mascotte-lupo che emergono da un portale luminoso, sintetizza l’idea del viaggio multiversale.

L’ospite internazionale: Eisaku Inoue

La vera notizia di quest’anno è però l’arrivo, per la prima volta in Calabria, del maestro giapponese Eisaku Inoue, tra i più importanti animatori e direttori dell’industria anime. Il suo curriculum parla da sé: Corazzata Spaziale Yamato, Dragon Ball, I Cavalieri dello Zodiaco, e l’attuale ruolo di direttore delle animazioni per One Piece.

Una presenza che eleva il festival a hub culturale di rilievo nazionale, offrendo ai fan la possibilità di incontrare uno degli autori che hanno modellato l’immaginario anime degli ultimi quarant’anni.

Nasce il Premio ENOTRIO

La XII edizione segna anche il debutto del Premio ENOTRIO, dedicato all’editoria illustrata, al fumetto e alla graphic novel. Il riconoscimento, intitolato a Enotrio Pugliese e ispirato all’antico nome della Calabria, vuole «creare un ponte tra le case editrici nazionali e il territorio», rafforzando l’infrastruttura culturale regionale.

Il gran finale con Giorgio Vanni

Domenica 17 maggio il festival si chiuderà con il concerto di Giorgio Vanni, voce iconica delle sigle italiane di Dragon Ball, Pokémon e One Piece. Un ritorno molto atteso dopo l’esibizione del 2022.

L’universo Pokémon compie 30 anni

Tra gli appuntamenti speciali, una programmazione dedicata ai 30 anni del fenomeno Pokémon, con ospiti, attività tematiche, area gaming e collezionismo.

Come da tradizione, l’evento offrirà spazi per editori, fumettisti e illustratori italiani, un’area expo con collezionisti e venditori specializzati, sezioni dedicate al gaming digitale e ai giochi da tavolo.