La motivazione nelle parole del sindaco Caruso: «Sfidando costantemente il tempo e le difficoltà ambientali, pur di recare soccorso ai cittadini in imminente pericolo di morte, ha incarnato i più nobili valori della missione medica e del servizio civile»

L'amministrazione comunale di Cosenza ha conferito al medico dell'elisoccorso Pasquale Gagliardi, andato in pensione lo scorso mese di giugno, l'attestato di Merito Civico.

La cerimonia si è svolta ieri pomeriggio nel Salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi. Il sindaco Franz Caruso ha motivato così la decisione: «Il dottor Pasquale Gagliardi si è distinto per lo straordinario e instancabile impegno profuso nel campo della medicina d'emergenza-urgenza e, in particolare, nell'ambito del servizio di elisoccorso, presidio di primaria e vitale importanza per la tutela della vita umana.

In virtù della sua altissima professionalità - ha continuato il sindaco Caruso - della prontezza d'intervento nelle situazioni di estrema criticità, e della rara sensibilità umana, dimostrata nel corso della sua esemplare carriera, il dottor Pasquale Gagliardi ha rappresentato un baluardo di sicurezza, e un punto di riferimento imprescindibile per la comunità cosentina.

Sfidando costantemente il tempo e le difficoltà ambientali, pur di recare soccorso ai cittadini in imminente pericolo di morte, ha incarnato i più nobili valori della missione medica e del servizio civile, recando lustro e orgoglio alla città di Cosenza».

La commozione del dottor Gagliardi: «Nelle parole del sindaco rivedo l’essenza della mia vita»

«Sono commosso per questo riconoscimento unico che mi proviene dalla mia amata Cosenza. Nell'apprendere e leggere le motivazioni dell’attestato di merito, mi sono emozionato e ho rivisto in un lampo la mia bellissima ed intensa carriera di medico dell'emergenza e dell’elisoccorso, durata trent’anni.

Il servizio di elisoccorso regionale è iniziato qui a Cosenza, e sempre qui nella Casa comunale riceverò questo unico ed ambito riconoscimento, che rappresenta per me “la ciliegina più gustosa ed importante” del mio essere medico.

Non finirò mai di essere grato al sindaco Franz Caruso per la grandissima sensibilità dimostrata, una persona davvero unica e speciale che ha saputo racchiudere in poche parole il senso della mia vita».