Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Rosa Maria Padovano: piano coordinato tra forze dell’ordine per garantire sicurezza durante Natale e Capodanno

Si è svolta nella mattinata odierna, presieduta dal Prefetto Rosa Maria Padovano, la seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata per definire il piano di rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo in vista dell’imminente periodo delle festività natalizie e di fine anno.

All’incontro hanno preso parte il sindaco del capoluogo Cosenza, il presidente della Provincia, il questore, i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il comandante della Sezione di Polizia Stradale, i dirigenti dei Compartimenti della Polizia Ferroviaria e della Polizia Postale, oltre al dirigente del Servizio sanitario di Urgenza-Emergenza Medica.

Le festività, come ogni anno, comportano una maggiore movimentazione di persone, l’incremento dei flussi turistici e l’organizzazione di numerosi eventi pubblici e privati. Da qui la necessità di pianificare in modo coordinato tutte le misure utili a garantire lo svolgimento delle attività ludico-commerciali e delle iniziative festive in una cornice di sicurezza e di ordinato svolgimento, attraverso un costante raccordo con i vertici delle Forze di polizia territoriali.

Particolare attenzione è stata dedicata alla movida delle vigilie, tradizionalmente caratterizzata da una forte partecipazione giovanile e da assembramenti nelle aree adiacenti ai pubblici esercizi di somministrazione di bevande e alimenti. Su questo fronte è stato deciso un rafforzamento dei servizi di controllo del territorio, con una presenza più capillare delle forze dell’ordine.

Il Comitato ha inoltre posto l’accento sul contrasto alla commercializzazione illecita di prodotti pirotecnici, fenomeno che tende ad aumentare sensibilmente nel periodo natalizio. È stato stabilito di intensificare le attività di vigilanza e sequestro, anche con il coinvolgimento delle Polizie municipali, per rimuovere tempestivamente dal mercato materiali illegali e potenzialmente pericolosi.

Ampio spazio è stato riservato anche alla sicurezza stradale. In continuità con quanto già condiviso nel Comitato Operativo per la Viabilità del 17 dicembre scorso, è stato concordato un rafforzamento dei controlli sulle strade, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni delle norme di comportamento alla guida. Le Polizie provinciale e municipali saranno pienamente coinvolte nei servizi di competenza, con specifica attenzione all’elevato indice di incidentalità nei centri abitati.

Le Forze di polizia saranno inoltre impegnate in maniera significativa nel controllo della rete autostradale e delle principali arterie di collegamento, facendo ricorso a strumentazione idonea per l’accertamento del tasso alcolemico e dell’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. In previsione dell’aumento dei flussi turistici, sono stati predisposti servizi di osservazione e sicurezza anche sulle strade secondarie, interessate da tradizionali cerimonie religiose.

Un ulteriore impegno preventivo è stato richiesto agli enti gestori delle infrastrutture stradali, chiamati a garantire una manutenzione adeguata e una segnaletica efficiente, così come ai soggetti istituzionali coinvolti nelle attività di soccorso, con particolare riferimento ai Vigili del Fuoco e al SUEM 118.

Infine, pur senza alterare il clima festivo del periodo, è stata ribadita l’attenzione sulla sicurezza preventiva degli obiettivi istituzionali e dei simboli della cristianità, anche alla luce dell’attuale contesto internazionale.

La Prefettura ha infine sottolineato come il buon esito delle misure predisposte passi anche attraverso la collaborazione responsabile dei cittadini, richiamando al rispetto delle regole come presupposto essenziale per vivere le festività in un clima di serenità e sicurezza.