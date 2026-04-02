La Polizia Municipale dispone limitazioni su viale Magna Grecia e via Formoso per la partita di sabato 4 aprile. Previsti percorsi alternativi per auto e pedoni

In vista di Cosenza-Foggia di sabato 4 aprile, la Polizia Municipale di Cosenza ha emanato un’ordinanza per regolare la viabilità nell’area dello stadio San Vito-Marulla, dove il match è in programma alle 14.30. Il provvedimento nasce da esigenze di ordine pubblico e dalla richiesta della Questura di adottare una disciplina specifica della circolazione su viale Magna Grecia.

L’ordinanza prevede, per sabato 4 aprile, il divieto di transito veicolare, fatta eccezione per i mezzi autorizzati, limitatamente al passaggio dei tifosi e della squadra ospite. Le chiusure sono indicate in via presuntiva tra le 13.30 e le 14.30 e tra le 16.30 e le 17.30, con possibilità di estensione fino a cessate esigenze. Le strade interessate sono viale Magna Grecia e via G. Formoso, nel tratto compreso tra via Veterani dello Sport e lo stesso viale Magna Grecia.

Il provvedimento precisa inoltre che il responsabile del servizio, sentito il dirigente per l’ordine pubblico della Questura di Cosenza, potrà anticipare o prolungare gli orari di chiusura in presenza di necessità sopraggiunte o imprevedibili, legate alla sicurezza, ai flussi di traffico o ad altre contingenze.

Per limitare i disagi alla circolazione, la Polizia Municipale indica anche alcuni percorsi alternativi. I veicoli provenienti o diretti a Castrolibero potranno percorrere via degli Stadi. I mezzi diretti a Rende dovranno utilizzare via degli Stadi-Panebianco, mentre quelli provenienti da Rende potranno transitare da via G. Marconi e poi da via degli Stadi. Per quanto riguarda i pedoni, il percorso obbligato per raggiungere lo stadio sarà via degli Stadi.