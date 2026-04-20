In occasione della Giornata Mondiale della Terra, l’Arma dei Carabinieri di Cosenza invita la cittadinanza in piazza Kennedy per una giornata dedicata alla legalità ambientale. Tra laboratori didattici e unità cinofile, il cuore dell'evento sarà il “battesimo della sella”: i bambini potranno vivere l'emozione del primo approccio con i cavalli del comparto CC Forestale, guidati dai militari e premiati con un “attestato”. «Un'iniziativa che unisce l'eccellenza storica dell'Arma nella tutela del territorio all’educazione dei custodi del patrimonio verde di domani, attraverso il contatto diretto con la natura».