Il cuore dell'evento sarà il “battesimo della sella”: i bambini potranno vivere l'emozione del primo approccio con i cavalli del comparto CC Forestale

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, l’Arma dei Carabinieri di Cosenza invita la cittadinanza in piazza Kennedy per una giornata dedicata alla legalità ambientale. Tra laboratori didattici e unità cinofile, il cuore dell'evento sarà il “battesimo della sella”: i bambini potranno vivere l'emozione del primo approccio con i cavalli del comparto CC Forestale, guidati dai militari e premiati con un “attestato”. «Un'iniziativa che unisce l'eccellenza storica dell'Arma nella tutela del territorio all’educazione dei custodi del patrimonio verde di domani, attraverso il contatto diretto con la natura».