Cosenza si è riversata in piazza dopo la convocazione dello sciopero generale promosso dalla Cgil e l’Usb. Più di cinquemila persone si sono date appuntamento alle 9:30 a piazza Kennedy animando il corteo, colorato e pacifico, che si è snodato lungo via Montesanto, viale Trieste, corso Umberto fino a piazza Bilotti. 

Domani a Roma, invece, la grande manifestazione per Gaza. Dalla Calabria partiranno un pullman da Reggio Calabria, uno da Catanzaro e un paio da Cosenza oltre a svariati mezzi privati.

gallery image

Sciopero pro Pal Cosenza
