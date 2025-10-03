Cosenza si è riversata in piazza dopo la convocazione dello sciopero generale promosso dalla Cgil e l’Usb. Più di cinquemila persone si sono date appuntamento alle 9:30 a piazza Kennedy animando il corteo, colorato e pacifico, che si è snodato lungo via Montesanto, viale Trieste, corso Umberto fino a piazza Bilotti.

Domani a Roma, invece, la grande manifestazione per Gaza. Dalla Calabria partiranno un pullman da Reggio Calabria, uno da Catanzaro e un paio da Cosenza oltre a svariati mezzi privati.