L’Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti (AIDIA) della provincia di Cosenza organizza, per venerdì 5 dicembre p.v. alle ore 16.00 presso il Museo del Presente di Rende (Cosenza), un convegno di alto profilo dedicato alla certificazione della parità di genere, tema di grande attualità ed importanza per il mondo del lavoro tecnico e professionale. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire in maniera concreta e dettagliata gli strumenti, le opportunità e le sfide connesse all’implementazione di politiche efficaci per garantire l’uguaglianza di genere negli ambienti lavorativi.

La certificazione della parità di genere, introdotta nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e regolamentata dalla normativa UNI/PdR 125:2022, si configura come uno strumento innovativo e strategico per la costruzione di contesti lavorativi più equi, inclusivi e competitivi. Tale certificazione rappresenta non solo un riconoscimento formale, ma un processo strutturato che verifica e valorizza l’impegno delle organizzazioni nel promuovere pari opportunità, contrastare le disuguaglianze e favorire la valorizzazione delle competenze femminili.

Il convegno offrirà una panoramica esaustiva sulle procedure e le linee guida per l’ottenimento della certificazione di parità di genere, illustrando casi di successo e best practices aziendali, oltre a presentare testimonianze dirette di enti pubblici, aziende e professioniste, che hanno già intrapreso questo percorso virtuoso. Sarà, inoltre, approfondito il ruolo cruciale che questo strumento può svolgere nel promuovere non solo la parità di genere, ma anche l’innovazione sociale e la competitività del sistema economico italiano. Attraverso una serie di interventi qualificati di esperte del settore, rappresentanti delle istituzioni e professionisti impegnati sul tema, l’evento si propone di stimolare un dibattito costruttivo e propositivo su come la parità di genere possa essere tradotta in valore misurabile e riconosciuto.

Si intende così superare la mera dimensione etica del tema, per affermarlo come un fattore determinante per lo sviluppo sostenibile e la crescita competitiva dell’intero sistema produttivo nazionale. L’Associazione AIDIA invita organizzazioni, operatori del settore, rappresentanti istituzionali, cittadine e cittadini interessati a partecipare, per contribuire a diffondere una cultura della parità di genere sempre più concreta e radicata nel tessuto professionale e sociale del nostro territorio.