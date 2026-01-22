Obiettivo della giornata è anche quello di esplorare come l’IA possa diventare un moltiplicatore di forza, senza mai sostituire l’intuizione e l’etica umana

Sarà celebrata, domani, venerdì 23 gennaio, in Piazza dei Bruzi, la Festa regionale della Polizia Locale che era stata rinviata a causa dell’allerta meteo dei giorni scorsi. L’evento coincide con la ricorrenza di San Sebastiano, patrono del Corpo dei vigili urbani. Sarà ricordato l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini in divisa al servizio del territorio, ma con un occhio rivolto alle sfide del futuro.

Il tema posto al centro della giornata sarà, infatti “Intelligenza Urbana: la Polizia Locale tra valori tradizionali e sfide digitali”. Un viaggio tra identità degli operatori di polizia locale e le nuove frontiere tecnologiche che definiscono la sicurezza del futuro. La giornata, oltre a rappresentare un momento di solenne celebrazione e di coesione per tutti i Comandi di polizia locale della Calabria, sarà l’occasione per una riflessione sull’evoluzione della missione istituzionale delle polizie territoriali. La manifestazione rappresenta un laboratorio di avanguardia istituzionale, allestito all’interno di “Agorà Digitale”, un‘innovativa struttura trasparente collocata in piazza dei Bruzi: un luogo nel quale la trasparenza delle pareti genera un’immersione nella vita quotidiana della piazza della città dove ha sede la casa comunale.

«Dopo aver celebrato lo scorso anno i 150 anni della fondazione del Corpo della polizia Locale della città di Cosenza – ha sottolineato il Sindaco Franz Caruso - intendiamo ripartire dalla necessità di ribadire il ruolo che lo stesso corpo dei vigili urbani incarna al servizio della comunità, ma proiettando il nostro sguardo verso ciò che può al giorno d’oggi comportare l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nelle attività di sicurezza urbana. Obiettivo della giornata è anche quello di esplorare come l’IA possa diventare un moltiplicatore di forza per la Polizia Locale, senza mai sostituire l’intuizione e l’etica umana”.

La Festa della polizia locale sarà aperta dalla celebrazione della Santa Messa, alle ore 10,00, nella Chiesa di San Domenico, da parte del Vescovo emerito, Mons.Leonardo Bonanno. Al termine della funzione, le autorità civili, militari e religiose, si trasferiranno nella struttura allestita in Piazza dei Bruzi per l’inizio dei lavori. L’apertura è affidata al Comandante della Polizia Locale della città di Cosenza, Gianpiero Scaramuzzo cui seguirà il saluto del Sindaco, Franz Caruso. Prevista la presenza di rappresentanti della Regione Calabria.

Si entrerà poi nel vivo del tema prescelto per l’iniziativa di quest’anno con l’intervento del Dirigente all’Urbanistica e alla Digitalizzazione del Comune di Cosenza, Francesco Azzato, che parlerà dell’approfondimento tecnico sulla sinergia tra urbanistica, gestione dei dati e sicurezza. La giornata sarà conclusa dalle premiazioni e dalla consegna degli encomi agli agenti della Polizia locale che si sono distinti per impegno e spirito di abnegazione nel corso della loro attività durante l’ultimo anno, dando prova di eccezionale professionalità e senso del dovere.