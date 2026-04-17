Prosegue il progetto di educazione ambientale promosso dal Comune e da Ecologia Oggi in collaborazione con l’ ALT (Associazione Lotta Tumori), inserito nella campagna di sensibilizzazione volta a promuovere comportamenti virtuosi in materia di raccolta differenziata e rispetto dell’ambiente.

La seconda tappa dell’iniziativa, presentata da Cinzia Tassone, si è svolta questa mattina presso l’Istituto Comprensivo Statale “Spirito Santo”, alla presenza del sindaco Franz Caruso, del Dirigente scolastico Massimo Ciglio, della prima collaboratrice Simona Paladino, dell’Ing. Rocco Olivadese, direttore dell’esecuzione dell’appalto per Ecologia Oggi.

L’evento ha preso avvio con la proiezione di un video realizzato dal regista Robin Mercuri, che vede come protagonista l’attore Peppino Mazzotta, il celebre ispettore Fazio della serie tv “Il Commissario Montalbano”, testimonial della campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune e da Ecologia Oggi. Nel corso della giornata hanno fatto la loro comparsa anche le mascotte Buddy e Gemma, protagoniste di un cartone animato educativo proiettato agli studenti.

Nel suo intervento, il sindaco Franz Caruso ha sottolineato il ruolo centrale delle giovani generazioni nel processo di cambiamento culturale legato al rispetto dell’ambiente:

“Abbiamo scelto le scuole primarie perché riteniamo che il messaggio rivolto agli adulti debba passare attraverso i bambini, i migliori testimonial della nostra iniziativa di educazione ambientale, finalizzata a rendere la città più bella, pulita e rispettosa dell’ambiente. Sono loro a viverla oggi e saranno loro a ereditarla domani”.

Il Primo Cittadino ha, inoltre, evidenziato l’impegno dell’Amministrazione comunale sul fronte della raccolta differenziata, della pulizia urbana e della valorizzazione del verde pubblico, sottolineando come la cura della città richieda la collaborazione attiva di tutti i cittadini.

“Abbiamo investito molto nella raccolta differenziata e nel decoro urbano – ha aggiunto – ma da soli non basta. È fondamentale che ciascuno sviluppi una maggiore sensibilità verso il bene comune. Le cose comuni sono proprietà di tutti e tutti ne siamo responsabili”.

Franz Caruso ha, poi, richiamato l’attenzione sull’importanza del corretto conferimento dei rifiuti e sul valore del riciclo, evidenziando i benefici ambientali ed economici derivanti da una raccolta differenziata efficace.

“Stiamo portando avanti un impegno concreto per rendere la città sempre più pulita, accogliente e vivibile – ha concluso il sindaco Franz Caruso – anche attraverso la dotazione di 20 nuove eco isole in più parti del territorio urbano e la messa a dimora di circa duemila piante e numerosi interventi sul verde pubblico. Ma episodi di inciviltà dimostrano quanto sia necessario continuare a lavorare sulla sensibilizzazione e sul rispetto della città e del suo vasto patrimonio pubblico”.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso educativo che mira a coinvolgere direttamente gli studenti, affinché possano diventare ambasciatori di buone pratiche ambientali anche all’interno delle proprie famiglie, contribuendo così alla diffusione di una cultura del rispetto della cosa pubblica.