L’ANCRI, Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, sezione di Cosenza intitolata al Cavaliere Ufficiale Mario Metallo, ha donato un defibrillatore al Campo Scuola di via degli Stadi.

La cerimonia di consegna, sobria e partecipata, si è svolta alla presenza del sindaco Franz Caruso, del presidente della sezione ANCRI di Cosenza, Commentatore Angelo Cosentino, del consigliere ufficiale Giacomo Ferraino e del responsabile del cerimoniale, cav. Pasquale Giardino.

Nel suo intervento, il sindaco Franz Caruso ha rivolto un saluto particolare al sindaco di Crosia, Maria Teresa Aiello, presente all’iniziativa in ragione delle origini del cavaliere Cosentino, ed ha espresso profonda gratitudine verso ANCRI Cosenza per “un atto – ha affermato - di grande solidarietà, non tanto e non solo verso l’amministrazione comunale, ma verso l’intera comunità che vive e utilizza questa struttura sportiva, fiore all’occhiello della città”.

“Il Campo Scuola – ha ricordato il primo cittadino – accoglie ogni giorno numerosi sportivi, ospita eventi di rilievo ed è oggi omologato per manifestazioni nazionali, rappresentando un punto di riferimento per tutto il Mezzogiorno. L’auspicio è che il defibrillatore non debba mai essere utilizzato, ma la sua presenza è fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini”.

Franz Caruso ha poi rimarcato come Cosenza sia oggi una città cardioprotetta, grazie all’impegno dell’amministrazione e alla solidarietà di associazioni e privati che hanno contribuito all’installazione di numerosi presìdi salvavita in tutto il territorio urbano. “Sono segnali concreti – ha detto – di partecipazione alla vita pubblica e di tutela della nostra comunità.

Le associazioni cittadine svolgono un ruolo determinante, soprattutto nel supporto alle persone più fragili, che rappresenta un aiuto prezioso per un Comune in dissesto finanziario e provato da una forte carenza di personale, passato dagli oltre 1.200 dipendenti degli anni Novanta alle 200 unità attuali.

Ora, però, grazie ai concorsi già espletati, entro fine anno entreranno in servizio un centinaio di nuovi dipendenti che daranno nuovo respiro alla macchina amministrativa”. In conclusione, il sindaco Franz Caruso ha ribadito l’importanza del mondo del volontariato, degli imprenditori, dei cittadini e della Chiesa nel sostenere le fasce più deboli della popolazione, ritenendo “ la loro attività di valore inestimabile”.