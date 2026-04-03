In occasione delle festività pasquali, la BCC Mediocrati e la Croce Rossa Italiana, Comitato di Cosenza, hanno unito le forze per portare un momento di gioia ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell'Ospedale Civile dell'Annunziata di Cosenza. Il Presidente della BCC, Paldino, accompagnato dalla Vicedirettrice Generale, Pastore e dal Segretario Generale Bria, insieme al Vice Presidente della sezione cosentina della Croce Rossa Italiana, Gaetano Rizzuto, e a numerosi volontari del Comitato, ha consegnato uova di cioccolato a tutti i piccoli pazienti presenti in reparto.

L'iniziativa ha generato un effetto moltiplicatore di valore sociale ed economico, sviluppandosi lungo tre direttrici complementari: Sostegno alla Croce Rossa Italiana. Mediocrati ha effettuato una donazione al Comitato cosentino della Croce Rossa, che destina l'intero ricavato alle proprie attività sociali, sanitarie e di emergenza. Il Comitato, che non beneficia di finanziamenti pubblici, fa affidamento esclusivamente sulle raccolte fondi e sulla generosità di partner istituzionali come la BCC. Un dono ai bambini ricoverati.

La Banca ha scelto di destinare le uova ai pazienti del reparto di Pediatria, raggiungendo il maggior numero possibile di bambini. Valorizzazione delle eccellenze calabresi. Le uova sono state prodotte interamente da un'azienda locale con cioccolato di alta qualità, a conferma dell'impegno della BCC nel sostenere l'economia del territorio calabrese.

«Un sorriso dei bambini vale più di qualsiasi altra cosa» - ha dichiarato il Presidente Nicola Paldino. «Con un solo gesto si possono compiere tante buone azioni. Questo è lo spirito con cui la BCC Mediocrati ci affianca ogni volta» - ha aggiunto il Vice Presidente della Croce Rossa di Cosenza, Gaetano Rizzuto.