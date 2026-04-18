La Polizia Municipale ha emesso una serie di provvedimenti tesi a regolare il traffico e a istituire momentanei divieti di sosta per permettere i lavori

Per consentire, a partire da lunedì 20 aprile, i lavori di scarifica e successiva bitumazione della sede stradale su viale Trieste, Ponte S.Francesco di Paola, via Angelo De Fiore, via Popilia e Piazza Giacomo Mancini, programmati dal settore Lavori Pubblici del Comune di Cosenza, la Polizia Municipale ha emanato un'ordinanza.

Con essa viene temporaneamente modificata la vigente disciplina della circolazione stradale nei tratti interessati, man mano che il cantiere andrà avanti, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza agli addetti ai lavori e agli utenti della strada.

In particolare, il provvedimento della Polizia Municipale dispone dal 20 al 30 aprile, dalle ore 6,30 alle ore 19, l’istituzione, su Viale Trieste, Piazza Giacomo Mancini/via Cesare Baccelli, Via Popilia, via Angelo De Fiore e Ponte S.Francesco di Paola, limitatamente al tratto interessato dai lavori, di volta in volta in fase di avanzamento del cantiere, così come indicato e delimitato dalla segnaletica in loco

Il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati;

Il restringimento di carreggiata, alternativamente su entrambi i lati della strada

Il limite di velocità di 30KM/H .

Sulle stesse tratte stradali, in caso di esigenze tecnico-operative, verrà disposta provvisoriamente la sospensione della circolazione con deviazione delle correnti di traffico su percorsi alternativi, debitamente segnalati e presenziati da movieri. Queste limitazioni provvisorie alla circolazione saranno rese note con l'apposizione della necessaria segnaletica di preavviso da parte della ditta esecutrice.