Sorical informa che martedì 10 febbraio, a partire dalle ore 8:00, sarà effettuato un importante intervento di manutenzione straordinaria sullo Schema Idrico Abatemarco, in collaborazione con la Regione Calabria. L’intervento richiederà il fermo programmato dell’erogazione idrica.

I lavori riguardano il ripristino del corretto funzionamento di due by‑pass strategici, situati in località San Lauro e San Sosti, tramite la sostituzione di 9 grandi saracinesche DN700. Si tratta di un’operazione fondamentale per la sicurezza e l’efficienza del sistema idrico della Provincia di Cosenza. Grazie a questo intervento sarà possibile, in futuro, garantire oltre il 50% dell’erogazione idrica anche in caso di guasti o lavori di manutenzione su una delle due condotte principali, riducendo significativamente i disagi per i Comuni serviti. L’intervento è stato suddiviso in tre fasi che saranno realizzate nei prossimi mesi. La prima è programmata per Martedì 10 febbraio dalle ore 8:00

Concomitante intervento Enel

Nella stessa giornata, Enel effettuerà un intervento di manutenzione sulla linea elettrica che alimenta l’impianto di sollevamento di Nascejume, il principale dello Schema Abatemarco. La concomitanza delle attività rende necessario il fermo totale dell’erogazione idrica. Il fermo sarà utilizzato anche per eseguire altre attività di manutenzione, tra cui sostituzione di sfiati; sostituzione di ulteriori saracinesche; sostituzione del quadro di media tensione in cabina.

L’erogazione idrica sarà completamente sospesa dalle ore 8:00 di martedì 10 febbraio. La conclusione dei lavori è prevista nel corso della notte, salvo imprevisti. Possibili disservizi potrebbero interessare anche la giornata di mercoledì 11 febbraio, in particolare il Comune di Cosenza, che potrebbe risentire maggiormente delle operazioni. L’attuale regime di erogazione, con vasche di accumulo piene, consentirà comunque di limitare i disagi. Per ottimizzare i tempi, Sorical impiegherà più squadre operative contemporaneamente, con il supporto di una squadra integrativa proveniente dall’Ufficio di zona di Bonifati.