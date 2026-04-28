Grande partecipazione e forte senso civico hanno caratterizzato la prima assemblea ufficiale che ha sancito la nascita del Comitato Donnici, nuova realtà di rappresentanza territoriale di Cosenza nata con l’obiettivo di raccogliere le istanze della comunità, affrontare le criticità locali e promuovere iniziative concrete per il rilancio del territorio e della sua Identità.

Dopo una serie di incontri avviati all’inizio del mese di febbraio, i cittadini di Donnici hanno dato vita a un percorso culminato nella costituzione di un organismo operativo come espressione della volontà collettiva di partecipare attivamente alla vita pubblica e amministrativa del territorio. La formalizzazione del Comitato Donnici è avvenuta nella serata del 22 aprile 2026, presso l’Auditorium delle Vigne “Alessandro Bozzo”, dove si è svolta la prima assemblea ufficiale.

Durante l’incontro sono stati approvati lo statuto, il logo ufficiale, e si è proceduto alla votazione dei membri del direttivo. Alla guida del Comitato è stato eletto Paolo Presta, nel ruolo di coordinatore. Al suo fianco Franco Bozzo, nominato vice coordinatore. Il ruolo di segretario è stato affidato a Umberto Macchione, mentre Francesco De Marco assumerà la funzione di tesoriere. Completano il direttivo i consiglieri: Arcangelo Pagliaro, Sonia Medaglia e Pietro Berlingere.

Dal dibattito emerge il desiderio di coinvolgere le diverse realtà associative già presenti nel territorio di Donnici. Il coinvolgimento della stampa per garantire una corretta e puntuale informazione ai cittadini. Viene inoltre richiamata particolare attenzione alla necessità di restituire ai residenti una gestione più attenta delle strutture pubbliche presenti a Donnici, molte delle quali versano attualmente in condizioni di degrado e abbandono.

La nascita del Comitato rappresenta oggi un importante segnale di partecipazione democratica e di volontà condivisa di rilancio per l’intero territorio di Donnici. Come sancito dall’articolo 1 dello Statuto, «possono farvi parte tutti i cittadini maggiorenni che siano residenti sul territorio di pertinenza del Comitato, indipendentemente da sesso, cittadinanza, estrazione sociale e religione».