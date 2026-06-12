La messa in sicurezza di Colle Mussano compie un passaggio decisivo. La Giunta comunale di Cosenza, presieduta dal sindaco Franz Caruso, ha approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di mitigazione del rischio frane e di messa in sicurezza di località Mussano, per un importo complessivo di 2 milioni di euro.

Il provvedimento, adottato su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Damiano Covelli, riguarda un’area segnata da criticità che si trascinano da oltre quindici anni e che interessano in particolare il costone a ridosso del cimitero cittadino.

Colle Mussano, un intervento atteso da oltre quindici anni

L’intervento riguarda una zona fragile dal punto di vista idrogeologico. Tra il 2009 e il 2010, infatti, violente calamità meteorologiche provocarono significativi movimenti franosi nell’area di Colle Mussano, coinvolgendo il costone nei pressi del cimitero e alcune cappelle presenti all’interno dello stesso complesso cimiteriale.

Da allora, la messa in sicurezza dell’area è rimasta una questione aperta per la comunità. L’approvazione del progetto esecutivo consente ora di procedere verso la fase operativa, con opere pensate per ridurre il rischio e garantire maggiore tutela ai luoghi interessati.

Recuperato un finanziamento fermo dal 2016

Uno degli aspetti centrali del provvedimento riguarda il recupero del finanziamento da 2 milioni di euro. Le risorse erano disponibili da anni, ma l’iter procedurale risultava sostanzialmente fermo dal 2016, con il rischio concreto che il finanziamento potesse andare perduto.

L’Amministrazione comunale rivendica dunque il lavoro svolto per rimettere in moto la procedura e trasformare una disponibilità finanziaria bloccata in un intervento concreto per la sicurezza del territorio.

«Questo provvedimento testimonia la capacità dell'Amministrazione comunale di trasformare opportunità rimaste per troppo tempo bloccate in interventi concreti per la sicurezza del territorio», afferma il sindaco Franz Caruso.

Caruso: «Una risposta attesa dalla città»

Il primo cittadino sottolinea il valore dell’opera per una zona che da tempo genera preoccupazioni tra i cittadini.

«Abbiamo lavorato con determinazione per recuperare un finanziamento che rischiava di essere definitivamente perso, restituendo alla città una risposta attesa da oltre quindici anni», dichiara Caruso.

Poi aggiunge: «La messa in sicurezza di Colle Mussano, in particolare, consentirà di affrontare in maniera definitiva una situazione di dissesto che ha creato notevoli preoccupazioni ai cittadini e che interessa anche un luogo particolarmente significativo come il cimitero cittadino».

Consolidamento e regimazione delle acque

Il progetto prevede opere di consolidamento e di regimazione delle acque, finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree interessate dai fenomeni franosi.

L’obiettivo è garantire la sicurezza dei luoghi, tutelare il patrimonio pubblico e privato e intervenire su una criticità rimasta irrisolta per molti anni. La natura dell’intervento punta quindi non solo al contenimento del rischio, ma anche alla salvaguardia di un’area particolarmente sensibile sotto il profilo civile e urbano.