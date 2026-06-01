Per oltre trent’anni ha volato sopra montagne, strade impervie e territori difficili della Calabria intervenendo nelle emergenze più delicate, spesso decisive per salvare vite umane. Adesso, nel momento del pensionamento, la città di Cosenza si prepara a rendere omaggio al dottor Pasquale Gagliardi, storico medico dell’elisoccorso regionale.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Franz Caruso, che nei prossimi giorni consegnerà a Palazzo dei Bruzi un riconoscimento ufficiale al medico anestesista-rianimatore per il lungo servizio svolto nel settore dell’emergenza sanitaria.

«Consegneremo al dottor Pasquale Gagliardi un meritato riconoscimento da parte della città per la sua trentennale attività a bordo dell’elisoccorso regionale» ha dichiarato Franz Caruso, esprimendo gratitudine «per la passione, il coraggio, la determinazione e l’abnegazione» dimostrati nel corso della sua carriera.

Il primo cittadino ha ricordato come il servizio di elisoccorso, nato negli anni Novanta grazie a un’intuizione dell’allora sindaco Giacomo Mancini, sia diventato nel tempo uno dei pochi modelli virtuosi della sanità calabrese.

Secondo Franz Caruso, il contributo di Pasquale Gagliardi è stato decisivo non soltanto nella fase operativa degli interventi, ma anche nella costruzione stessa del servizio.

«Il dottor Gagliardi – ha sottolineato – ha avuto un ruolo determinante nelle attività di pianificazione e di attivazione dei primi interventi, sin dai tempi della sperimentazione, tenendo conto delle complessità morfologiche e orografiche della nostra provincia».

Un lavoro che negli anni ha contribuito a rendere l’elisoccorso uno strumento fondamentale soprattutto nelle aree interne e nei territori più difficili da raggiungere rapidamente via terra.

Nel messaggio del sindaco emerge anche il valore simbolico della figura del medico, indicato come esempio di senso civico e dedizione alla collettività.

«Ha invertito il trend negativo che accompagna la sanità calabrese – ha aggiunto Franz Caruso – assicurando la continuità di un servizio indispensabile e contribuendo a salvare tante vite umane».

Il tributo che sarà consegnato a Palazzo dei Bruzi vuole così rappresentare non soltanto un riconoscimento personale, ma anche il ringraziamento pubblico di una città verso chi ha trascorso gran parte della propria vita professionale dentro uno dei servizi più delicati e complessi dell’emergenza sanitaria regionale.

«Non sarà facile fare a meno di lui – conclude il sindaco – ma chi salirà a bordo dell’elisoccorso al suo posto potrà far bene solo se saprà far propri i suoi insegnamenti e quel forte senso civico che ha sempre accompagnato il suo lavoro».