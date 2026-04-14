Donnici, via Popilia, Serra Spiga e Sant’Ippolito: operatori sul territorio per ascolto e assistenza

Ridurre le distanze tra istituzioni e cittadini nel vasto territorio della città, ascoltando i bisogni delle fasce più deboli di popolazione al fine di monitorare le problematiche e di ricercare soluzioni adeguate. Risponde a questa esigenza il progetto “Welfare Itinerante”, promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso ed al quale ha dato impulso l’Assessora al welfare Veronica Buffone con l’ausilio e la collaborazione indispensabile di tutto il settore welfare del Comune di Cosenza.

Grazie al progetto “Welfare Itinerante” i servizi sociali escono dagli uffici ed incontrano direttamente i cittadini. “Con il Welfare itinerante – ha sottolineato il Sindaco Franz Caruso - intendiamo attenzionare, in maniera più incisiva, le aree più periferiche della città che non sempre, in passato, hanno goduto della giusta attenzione e che per noi sono importanti al pari di ogni altro quartiere cittadino. La nostra mission – ha proseguito Franz Caruso -è quella di lavorare in direzione di un recupero della dignità dei nostri concittadini meno fortunati.

Welfare itinerante ci vedrà impegnati in un nuovo sforzo che certamente non sarà risolutivo delle molteplici problematiche che affliggono i territori delle periferie cittadine, ma noi abbiamo il dovere di esperire ogni intervento possibile per infondere in chi è in difficoltà un senso di ritrovata fiducia. Il servizio si inserisce, infatti, in una strategia più ampia di rafforzamento della rete del welfare locale”. Il segretariato sociale del settore welfare si sposterà, dunque, nei quartieri più periferici della città. A Donnici, via Popilia e Serra Spiga i cittadini potranno incontrare gli operatori dei servizi sociali del Comune nei centri anziani, mentre a Sant’Ippolito l’ascolto delle problematiche dei residenti avverrà nell’ex scuola materna.

Il settore welfare ha diffuso un primo calendario di incontri che partiranno proprio domani, martedì 14 aprile, da Donnici. Martedì 28 aprile gli incontri si sposteranno nel quartiere di Via Popilia. Due gli appuntamenti del mese di maggio: il 5 a Serra Spiga e il 19 a S.Ippolito. E due quelli di giugno: martedì 9 a Donnici e il 28 a via Popilia. A Luglio i servizi sociali si sposteranno a Serra Spiga (7 luglio). Programmati anche altri incontri a settembre (l’8 a S.Ippolito e il 29 a Donnici), ad ottobre (il 6 a via Popilia e il 20 a Serra Spiga) e a novembre (il 10 a S.Ippolito e il 24 a Donnici). Tutti gli incontri sono concentrati al martedì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30. Il modello proposto con il Welfare itinerante ribalta l’approccio tradizionale dei servizi sociali. Non sono più le persone in difficoltà a doversi recare negli uffici, spesso lontani o difficili da raggiungere, ma sono le assistenti sociali a muoversi attivamente sul territorio.

L’obiettivo principale è rafforzare la prossimità e l’ascolto, soprattutto nelle periferie. Attraverso presidi itineranti e sportelli temporanei, il progetto mira a costruire relazioni di fiducia e a facilitare l’accesso ai servizi. “Il Welfare Itinerante– sottolinea dal canto suo l’Assessora Veronica Buffone - è sempre stata una mia idea che abbiamo fortemente perseguito insieme al Sindaco Franz Caruso, che ora finalmente diventa realtà e che renderemo uno strumento di aiuto e ascolto strutturato.

Rappresenta una risposta concreta alle nuove sfide sociali, puntando su inclusione, prevenzione e presenza attiva sul territorio. Un passo avanti verso un welfare più umano, accessibile e vicino alle persone.” Il calendario attualmente elaborato e diffuso sarà ulteriormente implementato con altri incontri. È intenzione dell’Amministrazione comunale inserire, infatti, ancor più quartieri, ampliando gli incontri o ripetendoli là dove si riscontrerà un maggiore bisogno.