La riqualificazione riguarda circa l’83% della piazza. Davanti a Palazzo Nitti sono previsti nuovi percorsi pedonali, spazi di sosta e aree verdi riorganizzate

La Giunta comunale di Cosenza ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione di piazza P. Cappello. L’intervento, del valore previsto di 1,6 milioni di euro, riguarda circa 2.570 metri quadrati, pari all’83% della piazza. Il progetto riserva particolare attenzione allo spazio davanti a Palazzo Nitti, con l’obiettivo di rendere più agevole attraversare la piazza a piedi e offrire a chi la frequenta più occasioni per fermarsi.

Pavimentazioni, verde e illuminazione: cosa prevede il progetto

Il Comune prevede di rifare le pavimentazioni, riorganizzare le aree verdi e rinnovare gli arredi e l’illuminazione pubblica. Il disegno dei percorsi pedonali e degli spazi di sosta punta a migliorare l’accessibilità e la sicurezza in una piazza oggi utilizzata soprattutto come luogo di passaggio. La scelta dei materiali e delle specie vegetali terrà conto delle caratteristiche storiche e architettoniche del quartiere.

Il sindaco Franz Caruso ha descritto la piazza come uno spazio da anni in abbandono. «Vogliamo una piazza più bella, accogliente, sicura e accessibile, nella quale il verde, l’arredo urbano, l’illuminazione e la qualità delle pavimentazioni concorrano a migliorare il benessere e la fruizione dei cittadini», ha dichiarato.

Da piazza XXV Luglio alla Scalinata dei Due Leoni

La riqualificazione rientra nella Strategia di sviluppo urbano sostenibile «Agenda Urbana Cosenza-Rende 2021-2027». Caruso ha collegato il progetto al percorso di recupero degli spazi pubblici che ha già interessato piazza XXV Luglio e che, secondo quanto annunciato dal sindaco, proseguirà con piazza Skanderbeg e la Scalinata dei Due Leoni.

Il sindaco ha ringraziato l’assessore Damiano Covelli, che ha seguito la progettazione, e il settore tecnico di Palazzo dei Bruzi. Il via libera della Giunta riguarda il progetto di fattibilità. Il Comune non ha indicato una data per l’apertura del cantiere.