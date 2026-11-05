Quali garanzie offre il sistema italiano delle misure di prevenzione e quanto incidono i principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo? È il tema dell’incontro di studi in programma venerdì 6 novembre 2026, alle 15, nella Biblioteca «Arnoni» del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, all’interno del Palazzo di Giustizia di Cosenza. Per i partecipanti sono previsti tre crediti formativi e il rilascio di un attestato di partecipazione.

Le misure personali e patrimoniali nel confronto con Strasburgo

L’incontro, intitolato «Roma – Strasburgo “Sola andata”. Viaggio nelle misure di prevenzione. Speranze… utopie…», affronterà il tema delle garanzie sia per le misure che riguardano la persona sia per quelle che incidono sul patrimonio. Con l’espressione «sola andata» i promotori pongono una questione: in che misura la giurisprudenza di Strasburgo trova riscontro nell’ordinamento italiano?

A promuovere l’appuntamento sono le Camere Penali di Cosenza «Avv. Fausto Gullo», di Paola «Enzo Lo Giudice» e di Catanzaro «Alfredo Cantàfora», insieme al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e alla Consulta delle Associazioni Forensi di Cosenza. L’iniziativa ha il patrocinio culturale dell’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI).

Il programma alla Biblioteca Arnoni: gli interventi e le conclusioni di Maiello

Apriranno i lavori gli avvocati Claudio De Luca, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Roberto Le Pera, presidente della Camera Penale di Cosenza, e Nicola Carratelli, presidente del suo comitato scientifico. Con loro, per i saluti iniziali, l’avvocata Ornella Nucci, coordinatrice della Consulta delle Associazioni Forensi di Cosenza.

A moderare sarà l’avvocato Guido Siciliano, componente dell’Osservatorio misure di prevenzione dell’UCPI. Per le Camere Penali di Catanzaro e Paola interverranno rispettivamente la segretaria Antonella Canino e il presidente Giuseppe Bruno. Sono attesi anche Fabrizio Costarella, responsabile dell’Osservatorio, e Andrea Gentile, avvocato e deputato di Forza Italia che dello stesso organismo fa parte.

Il programma prevede inoltre gli interventi di Claudia Eccher, avvocata e componente del plenum del Consiglio superiore della magistratura, di Valerio Murgano, componente della giunta UCPI, e di Marcello Manna, già presidente della Camera Penale di Cosenza. Le conclusioni saranno affidate all’avvocato Vincenzo Maiello, professore ordinario di Diritto penale all’Università Federico II di Napoli.