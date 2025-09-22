Studenti del Telesio in sciopero per urlare l’orrore di Gaza, i manifestanti hanno appeso striscioni a Palazzo dei Bruzi, fuori dall’Annunziata e all’Unical in vista della mobilitazione di oggi pomeriggio

Cosenza si mobilita per Gaza. In ogni angolo dell’area urbana sono comparsi presidi, striscioni e iniziative in solidarietà al popolo palestinese e contro l’orrore di Gaza. La manifestazione per Palestina a Cosenza di oggi, organizzata dall’Unione Sindacale di Base (USB), culminerà in un grande corteo che partirà alle 17.30 da piazza Loreto.

Gli studenti del liceo classico “Bernardino Telesio” intanto hanno proclamato sciopero, facendo sentire la loro voce contro la catastrofe umanitaria in corso, mentre striscioni sono stati esposti a Palazzo dei Bruzi, davanti all’ospedale dell’Annunziata e all’Università della Calabria (Unical). Tutti segnali che anticipano una mobilitazione diffusa e determinata, in linea con quanto accade oggi in tutta Italia.

La giornata rientra nello sciopero generale indetto dall’USB, che ha raccolto il sostegno dei lavoratori, portuali e di decine di gruppi solidali alla causa palestinese. L’obiettivo dichiarato è preciso: bloccare le attività per spingere le istituzioni italiane a confrontarsi con la richiesta di non essere complici delle azioni delle forze israeliane di occupazione.

Un segnale forte arriva anche dalla Global Sumud Flotilla, missione che ha riacceso i riflettori internazionali sulla drammatica situazione di Gaza. La manifestazione pro Palestina di Cosenza vuole inserirsi in questo contesto di mobilitazione globale, sottolineando la volontà di studenti, lavoratori e cittadini di opporsi a una tragedia che non può più essere ignorata.