Franz Caruso verifica gli interventi in corso, incontra parrocchia e scuola e rilancia sulla rigenerazione sociale del quartiere

I cantieri a Cosenza stanno per chiudersi e il quartiere comincia già a cambiare volto. A Serra Spiga–San Vito il percorso di rigenerazione urbana entra nella fase conclusiva, con interventi che puntano a restituire spazi più sicuri, decorosi e funzionali a una delle aree più popolose della città.

Il sindaco Franz Caruso ha effettuato un sopralluogo nell’area, accompagnato dal consigliere comunale Francesco Turco e dall’assessore alla Manutenzione Pasquale Sconosciuto, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori ormai prossimi alla conclusione. Un intervento atteso da tempo dai residenti, che sta restituendo nuova qualità urbana e spazi riqualificati a una parte significativa di Cosenza.

L’intervento e il messaggio ai quartieri

«Si tratta di un’opera di grande importanza – ha dichiarato il sindaco – perché rappresenta un concreto segnale di attenzione verso i quartieri e verso le esigenze dei cittadini. La rigenerazione urbana non è solo un intervento edilizio, ma un’azione capace di migliorare sicurezza, decoro e vivibilità, rafforzando al tempo stesso il senso di comunità».

L’azione rientra in un programma più ampio promosso dall’Amministrazione comunale, orientato alla riduzione delle disuguaglianze territoriali e alla valorizzazione delle periferie. Le risorse impiegate hanno consentito interventi su infrastrutture, spazi pubblici e servizi, con l’obiettivo di migliorare funzionalità e accessibilità dell’area.

«Stiamo utilizzando al meglio finanziamenti pari a oltre 15 milioni di euro – ha aggiunto il primo cittadino – trasformandoli in opere concrete e utili per la città. Serra Spiga–San Vito è un esempio virtuoso di come una corretta programmazione e un’attenta gestione delle risorse possano produrre risultati tangibili e duraturi».

Il confronto con parrocchia e scuola

Nel corso della mattinata, Franz Caruso ha incontrato anche il parroco di Serra Spiga, don Andrea Piccolo, che ha espresso apprezzamento per gli interventi in corso, anche in relazione all’attivazione del nuovo oratorio nei locali della scuola di via Saverio Albo, concessi dal Comune alla parrocchia. Qui si svolgono numerose attività dedicate ai giovani. Il confronto ha riguardato anche i lavori da avviare per rendere sicuro e pienamente fruibile il piazzale antistante la chiesa.

Successivamente, il sindaco ha fatto visita alla dirigente scolastica del plesso di via Saverio Albo, Immacolata Cairo. Nel corso dell’incontro è emersa una criticità legata al numero delle iscrizioni, ritenuto insufficiente nonostante nel quartiere risiedano circa 200 bambini. Un dato che ha destato perplessità e che ha portato a ipotizzare un’azione congiunta tra Comune, scuola e parrocchia per incentivare le famiglie a scegliere la scuola di quartiere.

In questa prospettiva si è deciso di avviare iniziative finalizzate anche alla riattivazione della palestra scolastica, considerata un possibile elemento attrattivo per il territorio.

Rigenerazione urbana e sociale

«Accanto alla rigenerazione urbana – ha concluso Franz Caruso – è indispensabile promuovere una rigenerazione sociale, che deve passare anche dall’abbattimento dei pregiudizi che ancora persistono nei confronti di alcuni quartieri della città. Serra Spiga è un’area che stiamo integrando pienamente al resto della città, aumentando concretamente la qualità della vita».