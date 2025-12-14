Conoscere il patrimonio storico della città e del territorio di Cosenza coinvolgendo le scuole superiori in un percorso di formazione Scuola-Lavoro. Questo l'obiettivo dell'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso che darà il via, attraverso la sottoscrizione di una convenzione, ad un vero e proprio progetto che interesserà alcuni tra gli istituti scolastici della città.

I particolari del progetto saranno illustrati, domani, lunedì 15 dicembre, alle ore 11,00, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, nel corso di una conferenza stampa alla quale parteciperanno il Sindaco Franz Caruso, il consigliere delegato all'Istruzione, Aldo Trecroci che lo ha proposto e che ha individuato i moduli di ricerca nei quali saranno impegnati gli studenti delle scuole superiori interessate, e la professoressa Maria Rosaria Salerno, coordinatrice tecnica del progetto di formazione Scuola-Lavoro.

Alla conferenza stampa seguirà la firma della convenzione con gli istituti scolastici coinvolti. Alla presentazione del progetto sono stati invitati i tutor esterni selezionati come esperti nei diversi moduli di ricerca.