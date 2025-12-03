«L’emergenza idrica che il territorio sta vivendo ormai da mesi non può più essere considerata una circostanza eccezionale o imprevedibile. È il risultato di anni di incapacità politica e amministrativa che hanno trasformato un disservizio in una condizione strutturale. L’acqua, bene primario e vitale, continua a non essere garantita nei nostri comuni, aggravando le disuguaglianze e peggiorando le condizioni di vita di tutte e tutti». Lo sostengono in una nota gli attivisti de La Base di Cosenza.

«Il Consiglio comunale aperto, così come avvenuto sulla questione dell’ospedale - dicono - rischia di diventare inutile e trasformarsi nell’ennesima occasione per l’amministrazione di scaricare le colpe su altri senza dare risposte concrete. Un contesto nel quale Franz Caruso avrà l’agio di parlare come se fosse all’opposizione e non come chi governa la città da oltre quattro anni. Ci rifiutiamo di restare spettatori dell’ennesimo rimpallo di responsabilità tra Comuni, Regione Calabria e Sorical, mentre un diritto essenziale ci viene nuovamente negato.

«Anche su questo tema – proseguono gli attivisti bruzi – diventa urgente costruire uno spazio di confluenza tra le energie migliori del territorio: un luogo di confronto aperto, di denuncia e di proposta. Per questo, domani, giovedì 4 dicembre 2025, si terrà un momento di discussione promosso da La Base, a partire da alcune domande fondamentali:

Qual è la reale situazione delle condotte idriche della città e dei comuni limitrofi?

Perché l’acqua continua a non arrivare nelle nostre case?

Chi sono i responsabili politici di questa emergenza permanente?

Come possiamo tutelarci e quali misure possono essere messe in campo per cambiare la situazione attuale?

Invitiamo cittadine e cittadini, associazioni, organizzazioni e tutte le realtà del territorio a partecipare e contribuire con le proprie esperienze e proposte».

Gli attivisti de La Base di Cosenza fanno sapere che ad aprire la discussione saranno Marco De Marco, ingegnere idraulico, con esperienze di lavoro internazionali sul tema acqua. Tra il 2016 e il 2017 si è occupato specificamente dell’emergenza idrica della città di Cosenza; Luigi Iasci, referente nazionale dell’Associazione di Base dei Consumatori (ABaCo) e Martina Talarico, attivista de La Base.

«Nel corso dell’iniziativa - concludono - sarà annunciata l’attivazione di un nuovo Sportello Legale dedicato alla tutela dei cittadini e delle cittadine. Lo Sportello offrirà informazioni qualificate, supporto legale personalizzato e orientamento su tutte le problematiche legate al servizio idrico, così da permettere agli utenti di far valere i propri diritti e rafforzare gli strumenti di tutela collettiva.