L’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, S. E. Rev.ma monsignor Giovanni Checchinato ha presieduto la Santa Messa in Cattedrale per la chiusura dell’anno giubilare. Si allega il testo dell’omelia. In occasione della celebrazione di chiusura diocesana dell'Anno Santo 2025 l'artista Franco Paletta ha consegnato alla diocesi di Cosenza una sua opera di arte moderna che rappresenta “la Speranza”. La celebrazione eucaristica con il Te Deum di fine anno si terrà in Cattedrale mercoledì 31 dicembre alle ore 18.

Il manufatto artistico è stato collocato accanto all'altare durante la celebrazione preceduta dall’Arcivescovo Giovanni in Cattedrale e sarà custodita insieme alle opere di arte moderna del Museo Diocesano. L'opera rappresenta una fiamma di colore verde, che svirgola verso il cielo; essa vuole richiamare costantemente alla speranza dell'uomo che è invitato a guardare sempre verso l’Alto.

Franco Paletta vive e lavora a Rende, Roma e New York e svolge la sua attività artistica sin dal 1968; dal 1986 però ha lasciato il linguaggio figurativo per preferire quello astratto. Ha fondato due movimenti artistici: l'Astrazione materiale e il Vuotismo. Il primo basato sull'immaterialità dei sentimenti umani, l'altro sui cambiamenti epocali del terzo millennio. Le sue opere sono esposte permanentemente i musei pubblici e collezione privata.