Mercoledì 22 aprile alcune zone di Cosenza resteranno senza acqua per interventi di manutenzione programmata e straordinaria sulla condotta adduttrice dell’Acquedotto Abatemarco. A comunicarlo è Sorical, che ha annunciato la sospensione dell’erogazione della fornitura idrica a partire dalle ore 7 e fino al completamento dei lavori di riparazione.

Le utenze interessate dal provvedimento sono quelle delle zone di San Vito e Colle Mussano, dove il servizio sarà interrotto per consentire l’esecuzione degli interventi sulla rete. La sospensione, secondo quanto reso noto, durerà fino alla conclusione delle operazioni tecniche.

Le zone di Cosenza che non subiranno interruzioni

Non tutte le aree cittadine, però, saranno coinvolte dai disagi. Sorical ha infatti precisato che non subiranno interruzioni le utenze degli ospedali e della zona di Case Alte, che continueranno a essere servite dall’acquedotto del Bufalo.

Nessuna sospensione anche per la zona De Rada, dove il servizio idrico sarà garantito attraverso il pozzo già in uso.

Fornitura garantita fino alle 11 nella zona Merone

Una situazione diversa riguarda invece la zona Merone, dove la fornitura sarà assicurata solo temporaneamente. In quell’area l’acqua sarà infatti garantita fino alle ore 11 grazie al serbatoio di Cozzo Muoio.