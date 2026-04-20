La città è messa a dura prova dal traffico. Nelle ultime ore, Cosenza sta vivendo una situazione pesante a causa della contemporanea presenza di più cantieri che stanno mettendo in difficoltà la viabilità urbana. Da una parte i lavori infrastrutturali avviati da Enel Distribuzione, dall’altra gli interventi di bitumazione legati al passaggio del Giro d’Italia. Una sovrapposizione che ha generato un effetto domino, con lunghe code, rallentamenti e disagi diffusi in diversi quartieri.

In redazione è arrivata una segnalazione che approfondisce il problema offrendo una lettura particolare della vicenda. In particolare non è solo la presenza dei cantieri, ma l’assenza di un coordinamento efficace col Comune che alla fine ha generato i disagi agli automobilisti e ai residenti. Mancherebbero informazioni dettagliate, ad esempio mappe con le strade chiuse, indicazioni sui percorsi alternativi, date precise di inizio e fine lavori e aggiornamenti in caso di proroghe.

L’ordinanza è stata sì divulgata a mezzo stampa e affissa direttamente sui luoghi interessati, ma senza una capillare diffusione preventiva. Un sistema che oggi ha lasciato disorientati cittadini e automobilisti, soprattutto chi si sposta da altre zone della città o arriva da fuori. Consultare l’albo pretorio online non rappresenta una soluzione accessibile per la maggior parte delle persone, rendendo di fatto impossibile pianificare gli spostamenti in modo consapevole.

A pesare ulteriormente – lamenta il nostro lettore - è la storica criticità del sistema di trasporto pubblico locale. Le difficoltà legate ad Amaco hanno infatti già compromesso negli anni l’equilibrio della mobilità urbana, rendendo Cosenza ancora più vulnerabile a situazioni di emergenza come quella attuale.