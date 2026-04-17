L’Amministrazione comunale accoglie con vivo compiacimento l’organizzazione del corso base per volontari di protezione civile, promosso dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria, in programma nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 aprile presso la Sala Consiliare di Palazzo dei Bruzi.

L’iniziativa, rivolta agli operatori appartenenti alle organizzazioni di volontariato iscritte al registro territoriale della Regione Calabria, rappresenta un momento di formazione di particolare rilevanza per il rafforzamento del sistema di protezione civile, sia a livello regionale che locale. Il corso offrirà un approfondimento sui principali aspetti normativi, organizzativi e operativi del settore, con specifica attenzione ai temi della sicurezza, della prevenzione dei rischi, della conoscenza del territorio e della condivisione di procedure e linguaggi comuni.

L’Amministrazione comunale sottolinea l’importanza di ospitare un appuntamento formativo di tale valore, soprattutto alla luce delle criticità che negli ultimi anni hanno interessato il territorio, rendendo sempre più evidente la necessità di investire nella preparazione e nel coordinamento delle forze impegnate nella gestione delle emergenze. Tra gli eventi più recenti, il maltempo che ha colpito la città nello scorso mese di marzo ha confermato quanto sia fondamentale poter contare su un sistema di protezione civile efficiente, preparato e tempestivo.

“Esprimiamo sincero compiacimento per la scelta di Cosenza quale sede di questo importante momento formativo – dichiarano congiuntamente il sindaco Franz Caruso e l’Assessore alla Protezione Civile, Veronica Buffone –. La nostra Amministrazione è da sempre particolarmente sensibile ai temi della protezione civile e della tutela del territorio. Gli eventi che hanno interessato la nostra città negli ultimi anni, e da ultimo le avverse condizioni meteorologiche dello scorso marzo, ci hanno ricordato quanto sia imprescindibile investire nella prevenzione, nella formazione e nella collaborazione tra istituzioni e volontariato. Iniziative come questa contribuiscono concretamente a rafforzare la capacità di risposta del sistema e a costruire una comunità più consapevole e resiliente”.

Il Comune di Cosenza rinnova, pertanto, il proprio sostegno a tutte le attività volte alla crescita e alla qualificazione del volontariato di protezione civile, riconoscendone il ruolo fondamentale nella salvaguardia della collettività e del territorio.