Il nido comunale ‘La Chiocciola’ torna disponibile per i bambini di Crosia e per le loro famiglie dopo tre anni di ristrutturazione. Tra le novità figurano l’attivazione della nuova mensa interna, che migliora ulteriormente l’organizzazione del servizio, offrendo pasti preparati in loco e anche un progetto educativo efficiente e di qualità, che pone il bambino al centro, valorizzando l’ascolto, l’inclusione, la creatività e il benessere.

Entusiastiche le dichiarazioni del presidente del consiglio comunale con delega ai Servizi sociali, Teresa Blefari: «Il nido torna nella sua piena disponibilità, completamente rinnovato grazie a interventi di manutenzione, tinteggiatura e sanificazione, che restituiscono ambienti sicuri, accoglienti e stimolanti E soprattutto, i bambini hanno finalmente a disposizione tutti gli spazi necessari per vivere pienamente la loro quotidianità educativa: spazi ampi, curati e funzionali, pensati per favorire il gioco, la relazione, il movimento e l’apprendimento».



Le fa eco il sindaco Maria Teresa Aiello: «Offrire ai nostri piccoli prestazioni curate e pensate in ogni dettaglio significa investire nelle generazioni future. Il tutto in linea con la volontà di favorire quelle politiche di conciliazione scuola famiglia per sostenere le mamme lavoratrici. Offrire ambienti adeguati e progetti educativi validi - conclude - significa costruire oggi il futuro della nostra comunità».

Così la coordinatrice del Nido, Chiara Palermo: «Auguro di cuore a bambini e famiglie un buon inizio di anno educativo, ricco di scoperte, sorrisi e momenti condivisi. Insieme daremo vita a un percorso fatto di cura, ascolto e meraviglia, dove ogni esperienza sarà un passo importante nel cammino della crescita».



Auguri per un bel cammino scolastico anche da parte di Adriana Orlando, che ha dichiarato: «Siamo emozionati per il nuovo anno educativo, le proposte progettuali sono entusiasmanti, grazie al Comune di Crosia , e alla cooperativa sociale Gialla e per la fiducia».