Il cantautore calabrese conquista il pubblico a Bologna e vola alla finale nazionale del contest patrocinato dal Nuovo IMAIE. Aprirà anche il concerto di Ditonellapiaga al We Make Future

Dalla Calabria a Milano passando per Bologna. Continua il percorso di crescita di Solonoia, cantautore di origini cosentine che ha conquistato il pubblico durante la semifinale bolognese della quinta edizione degli IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL, il contest musicale internazionale dedicato agli artisti emergenti e patrocinato dal Nuovo IMAIE.

La serata si è svolta il 22 maggio negli spazi del Dumbo e ha visto Solonoia imporsi grazie al voto del pubblico, ottenendo così l’accesso alla finale nazionale del festival, in programma l’8 luglio presso Mosso.

Per il giovane artista calabrese arriva anche un’altra importante occasione: aprirà infatti il concerto di Ditonellapiaga previsto il 26 giugno a Bologna all’interno del We Make Future.

Gli IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL nascono con l’obiettivo di sostenere concretamente artisti singoli, duo e band emergenti, offrendo non soltanto visibilità ma anche strumenti professionali per sviluppare il proprio progetto musicale.

Il montepremi della quinta edizione prevede un contributo economico di mille euro per il vincitore assoluto, oltre a premi dedicati alle categorie interpreti e cantautori: registrazione o distribuzione di un brano inedito, ufficio stampa, partecipazione a festival gemellati, masterclass, tour radiofonici, consulenze manageriali e interviste.

Il progetto musicale di Solonoia si muove invece dentro coordinate intime e profondamente emotive. Le sue canzoni attraversano la fragilità delle relazioni, la solitudine, il senso di smarrimento e la ricerca di identità, mescolando sonorità indie-pop a una scrittura diretta e senza filtri.

«Anche la noia, la tristezza e il sentirsi fuori posto possono diventare qualcosa da condividere», è la filosofia che accompagna il progetto artistico del cantautore cosentino, costruito proprio sulla trasformazione delle fragilità in connessione emotiva.