La scienziata originaria di Fuscaldo guida uno studio che apre nuove prospettive contro vertigini e disturbi dell’equilibrio
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Dalla Calabria ai laboratori di ricerca internazionali, con uno studio che apre nuove prospettive nella medicina dell’equilibrio. A Toronto, un team del Sunnybrook Research Institute guidato dalla ricercatrice italiana Emilia Luca ha raggiunto un risultato rilevante: per la prima volta è stata mappata la diversità cellulare dell’utricolo umano adulto, una componente fondamentale dell’orecchio interno responsabile dell’equilibrio.
Non si tratta solo di un avanzamento teorico. La ricerca ha permesso anche di osservare come questo organo reagisce ai danni, offrendo indicazioni utili per lo sviluppo di future terapie mirate ai disturbi dell’equilibrio, tra cui le vertigini. Un ambito tutt’altro che marginale, considerando che queste patologie rappresentano una delle principali cause di cadute, soprattutto nella popolazione anziana.
Alla guida del team c’è Emilia Luca, originaria di Fuscaldo, il cui percorso professionale si inserisce ormai a pieno titolo nel panorama della ricerca internazionale. Un lavoro costruito negli anni tra studio, specializzazione e attività scientifica, che oggi si traduce in un contributo concreto all’innovazione medica.
Il risultato ottenuto ha suscitato anche il riconoscimento della sua comunità d’origine. L’amministrazione comunale di Fuscaldo ha voluto sottolineare il valore del traguardo raggiunto, evidenziando come il lavoro della ricercatrice rappresenti un motivo di orgoglio per il territorio.
Il dato più significativo resta però quello scientifico: la possibilità, grazie a questa mappatura, di intervenire in modo più preciso sui meccanismi alla base dei disturbi dell’equilibrio. Un passaggio che potrebbe, nel tempo, tradursi in trattamenti più efficaci e mirati, con un impatto diretto sulla qualità della vita dei pazienti.