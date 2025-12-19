Una serata da Oscar a Tirana per l’imprenditore cosentino Danilo Binetti, protagonista di un riconoscimento di altissimo profilo internazionale che ne consacra il ruolo di punto di riferimento per l’imprenditoria italiana all’estero. Un premio consegnato davanti alle massime autorità istituzionali dell’Albania, in un contesto solenne che ha celebrato visione, competenza e capacità di costruire ponti economici tra Paesi.

«Emozione e grande soddisfazione». Sono state queste le prime parole di Binetti al rientro dall’Albania. A premiarlo, in una cornice di assoluto rilievo, il Presidente della Repubblica albanese Bajram Begaj, i ministri del Governo guidato da Edi Rama, il presidente della Camera di Commercio e Industria di Tirana, Nikolin Jaka, e imprenditori provenienti da ogni parte del mondo.

Il riconoscimento suggella un percorso avviato da mesi sotto il nome di “Jumping to Albania”, un’iniziativa strategica nata per promuovere l’espansione internazionale e facilitare l’ingresso delle imprese italiane nel mercato albanese, oggi considerato tra i più dinamici e promettenti dell’area balcanica. Un progetto costruito su serietà, competenze e risultati concreti, capace di trasformare relazioni istituzionali in opportunità reali di sviluppo.

Determinante il contributo del commercialista Vittorio Toscano, esperto di internazionalizzazione d’impresa, che grazie alle esperienze maturate presso Camere di Commercio internazionali, ICE e istituzioni, ha dato solidità e credibilità all’iniziativa. Una regia tecnica che ha permesso di strutturare un modello operativo efficace, rispettoso dei territori ma ambizioso nella visione.

Al centro di questa rete di relazioni e strategie c’è proprio Danilo Binetti, diventato nel tempo punto di riferimento per imprenditori italiani interessati a investire in Albania. Un profilo che unisce determinazione, pragmatismo ed empatia, capace di coniugare numeri e relazioni umane, visione internazionale e attenzione concreta alle esigenze delle imprese.

Il premio ricevuto a Tirana rappresenta la sintesi di mesi di lavoro, di incontri istituzionali, di ponti costruiti tra mondi economici diversi e di nuove prospettive aperte per imprenditori italiani che guardano all’Albania come a una nazione aperta, dinamica e proiettata verso l’Europa.