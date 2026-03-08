Diamante sotto i riflettori internazionali con la prima edizione di “Aspettando il Festival – Peperoncino Off”. Sabato 7 marzo Piazzetta San Biagio si è trasformata in un set televisivo a cielo aperto grazie alla registrazione di “Tom Kerridge Cook Italy”, programma condotto dallo chef britannico Tom Kerridge, destinato al pubblico del Regno Unito e dedicato ai sapori e alle identità gastronomiche dei territori italiani.

Dalle 15 alle 22 il borgo tirrenico ha ospitato un evento pensato per rafforzare la promozione turistica sui mercati internazionali, realizzato con il coinvolgimento dell’Accademia Italiana del Peperoncino, del Comune di Diamante e di diversi partner istituzionali e territoriali.

Durante la manifestazione il pubblico ha potuto partecipare a degustazioni gratuite di piatti della tradizione “piccante”, preparati dagli chef dell’Accademia, e visitare stand dedicati ai prodotti tipici locali. Non sono mancati i momenti di intrattenimento, dall’animazione con Re Peperoncino alla gara dei mangiatori di peperoncino, tra i momenti più attesi.

Al centro della giornata anche un talk dedicato al turismo e alle strategie di sviluppo del territorio, moderato dal presidente di ARCA Angelo Napolitano. Sono intervenuti l’assessore al turismo del Comune di Diamante Francesco Bartalotta, il consigliere con delega al turismo e all’innovazione del Comune di Scalea Fabio Ferrara, Gianfranco Pascale (Consorzio Operatori Turistici Diamante & Riviera dei Cedri), Giancarlo Formica (Consorzio ECOtur), Luigi Salsini (Cda GAL Riviera dei Cedri) e il direttore del GAL Domenico Amoroso.

Nel corso dell’incontro è stato illustrato anche il progetto “Riviera dei Cedri – Hub di Accoglienza e Itinerari Mare–Montagna”, presentato nell’ambito dell’avviso regionale Calabria Attrattiva. L’obiettivo indicato è costruire un sistema coordinato e permanente di accoglienza capace di collegare costa e aree interne, superando la frammentazione dell’offerta e strutturando una destinazione integrata basata su qualità dei servizi, mobilità sostenibile e innovazione digitale.

A fine giornata, soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’Accademia del Peperoncino Enzo Monaco, che ha ringraziato staff e partner e ha dato appuntamento ai prossimi eventi del percorso, annunciando una nuova tappa di Peperoncino Off prevista a luglio a Scalea.