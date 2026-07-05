Amministrazione comunale e vertici dell'ente regionale al lavoro per la pulizia del fiume e il ripristino della rete fognaria dopo l'esondazione di febbraio

Martedì 30 giugno, nell'area di Molino Irto, si è svolto un incontro operativo tra l'amministrazione comunale di Dipignano e i vertici di Calabria Verde per programmare gli interventi di manutenzione del fiume Busento e le opere di prevenzione del rischio idrogeologico in vista della prossima stagione invernale.

All'appuntamento hanno partecipato il sindaco Eugenio Gallo, il vicesindaco Antonio Giaccari, l'assessore ai Lavori pubblici Paolo Aloe e il responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, l'ingegnere Pietro Bisciglia.

Al centro della riunione la situazione del tratto del Busento che, nel febbraio scorso, è esondato provocando danni al quartiere di Molino Irto e alle attività presenti nell'area. L'amministrazione comunale ha avviato con Calabria Verde l'iter per la sottoscrizione di una convenzione che consentirà la pulizia del letto del fiume prima dell'arrivo delle piogge autunnali e invernali.

«La nostra priorità è mettere in sicurezza il letto del fiume per prevenire il ripetersi di episodi come quello dello scorso febbraio», ha dichiarato il vicesindaco Antonio Giaccari, delegato all'Ambiente. Parallelamente, fa sapere, «proseguono i lavori di collettamento della rete fognaria, danneggiata durante l'alluvione e oggetto di un intervento finalizzato al ripristino della piena funzionalità dell'infrastruttura».

L'amministrazione comunale di Dipignano ha inoltre confermato la collaborazione con gli uffici regionali e con il Comune di Cosenza per coordinare le attività di prevenzione e completare gli interventi programmati prima dell'inizio della stagione delle piogge. L'obiettivo è ridurre il rischio di nuove criticità lungo il Busento e garantire maggiori condizioni di sicurezza per residenti e attività economiche del territorio.