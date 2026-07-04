La nuova struttura sarà presentata martedì dal Comune e da WISEA Eventi. Ospiterà manifestazioni culturali, spettacoli e appuntamenti di richiamo, con l'obiettivo di trasformare la città in un polo per i grandi eventi. Ecco dove sarà

Si chiama CTC Arena e sarà il nuovo spazio destinato ad accogliere i principali eventi della città di Rende. Una sorta di contenitore fisico che in città mancava e che consentirà di annullare i disagi per i cittadini dei quartieri “ostaggio” di alcuni grandi eventi.

Tra le manifestazioni in programma nella nuova Arena anche il prossimo Oktober Fest, che lascia quindi l’area mercatale per sistemarsi alle spalle della stazione di Castiglione, nei pressi della zona industriale e di una storica discoteca. Questo consentirà anche a chi arriva da altre destinazioni di raggiungere l’arena agevolmente anche a piedi.

La nuova infrastruttura sarà illustrata nel corso di una conferenza stampa convocata martedì alle 10.30 nella Sala Giunta del Comune di Rende. All'incontro prenderanno parte il sindaco Sandro Principe e i rappresentanti di WISEA Eventi, società privata promotrice del progetto in collaborazione con l'amministrazione comunale che ha sposato l’idea.

Rende avrà così uno spazio dedicato ai grandi appuntamenti, quindi eventi culturali, spettacoli, concerti e manifestazioni enogastronomiche di respiro anche nazionale.

Secondo quanto anticipato dal Comune, il progetto punta a generare ricadute sul tessuto economico, commerciale e turistico del territorio, offrendo al tempo stesso un nuovo spazio a disposizione della comunità.

Nel corso della presentazione saranno illustrati il concept della struttura, gli obiettivi dell'iniziativa e il percorso che accompagnerà la nascita della CTC Arena.

L'appuntamento di martedì servirà anche a svelare i primi eventi che entreranno a far parte della programmazione della nuova arena e le modalità con cui il progetto sarà sviluppato nei prossimi mesi.